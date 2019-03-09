«Крылья Советов» разгромили «Енисей» 4:0: обзор матча 19 тура РПЛ, голы, счет

Не сильно соскучилась Самара по большому футболу после зимы. На 45-тысячном стадионе было чуть больше 9 тысяч зрителей. Болельщиков можно понять – холодно, валит снег, до стадиона далеко. Ну и зря. «Крылья» показали очень хорошую игру. Не такую жаркую и напряженную, как туром ранее с «Локомотивом», зато учинили «Енисею» разгром. Как-то размеренно, спокойной и буднично.

«Крылья Советов» были действительно хозяевами матча. Не только потому, что играли в Самаре, но и по тому, как складывалась игра. Подопечные Божовича больше атаковали, были острее, больше владели мячом и явно хотели наиграть на гол. И наиграли. Благодаря пенальти, который реализовал Паул-Виорел Антон.

Зачем Занев сыграл рукой в своей штрафной, он и сам не скажет. Но с тем, что арбитр правильно указал на 11-метовую отметку, никто не поспорит.

Погода во время матча была не самая футбольнаяФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В целом, матч проходил довольно предсказуемо. «Енисей» пытался прорваться сквозь оборону «КС» - особенно активным был новичок красноярцев Сарр. У «Крыльев» Канунников, Джано и Самедов систематически создавали моменты. Джано пару раз пристреливался: сначала посылал мяч парашютом над голкипером гостей Юрченко, потом со штрафного – все мимо ворот. Проверил на прочность каркас ворот «Енисея» и матерый белорусский гренадер Сергей Корниленко. После подачи Самедова со штрафного форвард пробил головой и угодил в перекладину.

Во втором тайме «Енисей» должен был броситься вперед отыгрываться. Чем и занялся. Правда, робко, боясь упустить кого-нибудь из быстрых самарцев и пропустить второй гол, который, наверняка похоронил бы надежды «Енисея». При такой-то игре.

И похоронил. После опасной атаки «Енисея» «Крылья» убежали в контратаку, заработали угловой, который подал Самедов и ударом головой реализовал Канунников.

Следующий матч волжане проведут на выезде против еще одного аутсайдера - "Анжи"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Красноярцы поплыли. В следующей же атаке Корниленко словил по ногам и пошел бить пенальти. Мяч и вратарь отправились в разные углы. За две минуты «Крылья» оторвались от «Енисея» на целую пропасть – 3:0. Впервые в сезоне самарцы забили больше двух мячей за матч.

А потом случился и четвертый гол. Шейдаев вышел на замену вместо Корниленко, а через пару минут подкараулил мяч в штрафной. Перекладина спасла гостей после мощнейшего выстрела Самарджича, но не спасла после удара Шейдаева.

Мог быть и пятый гол, но Джано не переиграл Юрченко, а Шейдаев забрался в офсайд, когда бил головой после очередной подачи.

Ну а так 4:0 – уверенная победа «Крыльев» в первом домашнем матче 2019 года. Обнадеживающе.

Не обошлось и без потерь. В первом тайме поле покинут Чичерин. Как позже стало известно, ничего серьезного у защитника «КС» не нашли – диагностировали ушиб.