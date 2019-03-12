2019-03-12T06:58:11+03:00
Общество

«Современные дети точно знают, чего хотят»: лучшая учительница Самары превращает уроки русского и литературы в театральные постановки

«КП-Самара» узнала, как Ольга Трошинская пришла в профессию, что думает о современных детях и кого из писателей считает обязательными для изучения в школе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ольга Трошинская стала лучшим учителем в Самаре. Фото: Дума г.о. СамараОльга Трошинская стала лучшим учителем в Самаре. Фото: Дума г.о. Самара
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Пришла в школу на чуть-чуть

В Самаре назвали лучшего Учителя года-2019. Победительницей конкурса «Лидер образования городского округа Самара -2019» в профильной номинации стала Ольга Трошинская. Она преподает русский язык и литературу в «Самарском региональном центре для одаренных детей».

- Я начала работать в школе, будучи студенткой, в 2010 году. Меня пригласила в СГОУ(Наяновой) Ирина Исааковна Коган; я подумала, что чуть-чуть поработаю... Но длится это «чуть-чуть» уже девять лет, - улыбается Ольга.

Когда она сама была школьницей, то мечтала не о преподавании, а о журналистике. Даже немного поработала в «Комсомольской правде» - внештатным корреспондентом, курировала проект "КП-Самара" «Наш человек в Самарских школах». Но потом решила стать учителем, закончила филфак в СамГУ, и не пожалела: сначала трудилась в академии Наяновой, потом - за границей, а позже попала в Центр (СРЦОД).

- Я в первый раз участвую в конкурсе и, конечно, как и многие, мечтаю победить в Региональном этапе, поехать в Москву, на Всероссийский этап (в том числе и для того, чтобы мои ученики мной гордились). Надеюсь, что смогла удивить жюри нестандартным подходом к урокам, - делится своими впечатлениями Ольга. Ей нравится превращать уроки в театральную постановку, чтобы каждый ребенок мог почувствовать себя активным участником, прожить вместе с автором сюжет его книги, совершить путешествие по всему миру, не выходя из класса.

У Ольги много увлечений: путешествия, спорт ... и любимая работа

У Ольги много увлечений: путешествия, спорт ... и любимая работа

«На первых уроках дети как ежики»

За 8,5 лет работы в школе Ольга (Вячеславовна) уже успела понять, как найти тропинку к сердцу учеников, чтобы заинтересовать новой информацией даже самых пассивных.

- Современные дети – удивительные и удивляющие, яркие, умные, всезнающие, разборчивые и зачастую молчаливые. Они, в отличие от нашего поколения, как мне кажется, действительно четко знают, чего хотят, - делится лучшая учительница Самары своими наблюдениями.

Ольга считает, что главная задача учителя – пробудить интерес детей к той или иной книге, героям. Самое главное – найти ту самую, правильную книгу, стихотворение. Если ребенок не может выучить четверостишие, то, может быть, этот автор просто не его?

Кстати, проверкой тетрадей и домашних заданий молодая учительница предпочитает не ограничивать свою жизнь. Она увлекается путешествиями, триатлоном, велоспортом, изучает иностранные языки, преподает французский и считает, что учитель с хорошим кругозором может дать ребятам гораздо больше. А своими любимыми писателями считает Пушкина, Бродского и Ремарка.

11 марта стартовал региональный этап конкурса «Учитель года», завершится он 18 марта. За возможность представлять регион на окружном и российском уровне Ольге придется побороться с учителями со всех уголков области:

- О победе, конечно, мечтаю. Мне кажется, правда, побеждают, в основном, мужчины: такова статистика. Но… может быть, повезет и женщине. Я хочу, чтобы мои ученики мной гордились. Но, конечно же, этот конкурс - возможность сделать «перезагрузку», выйти на новый уровень и зарядиться мощной энергией.

Чемпионат мира по футболу стал праздником для всей Самары

Чемпионат мира по футболу стал праздником для всей Самары

СПРАВКА КП

Региональный этап конкурса «Учитель года – 2019» в Самарской области проходит с 11 по 18 марта. В нем принимают участие 21 учитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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