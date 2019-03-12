Мокрое дело: как заставить УК в Самаре заплатить за рушащиеся крыши и падающие сосульки

Крыша едет, дом стоит

В Самаре наступила весна и первая же оттепель принесла жителям города миллион проблем. Все соцсети пестрят жалобами и криками о помощи. Утром в понедельник обвалившийся козырёк крыши в доме на проспекте Металлургов чуть не убил журналистку "КП-Самара" и её родителей. Крыша около подъезда обвалилась на XXII Партсъезда. Около рынка в "пятнашке" снежные глыбы, упавшие с крыш павильонов, остановили движение трамваев. А ещё по всему городу дружно потекли крыши: недавно "КП-Самара" писала, что из-за протечек рухнул потолок в квартире пенсионерки на улице Загорской. В редакцию также обратился мужчина, проживающий по ул. Победы, 107, у которого за зиму с потолка текло уже пять раз. А дыры и ныне там: в управляющей компании предпочитают заплатить пару тысяч рублей, даже не оценивая реальный ущерб. В мэрии Самары посчитали, что из-за проблем со снегом пострадали восемь крыш по всему городу. Сейчас приступили к устранению проблем в доме на ул. Венцека - отсюда жителям даже пришлось съезжать.

- К сожалению, ранняя весна становится для горожан настоящим испытанием. Управляющие компании не приглашают для чистки снега промышленных альпинистов, которые греют крышу с чердака тепловыми пушками. Нет, они зовут гастарбайтеров, которые стучат по крыше ломами, это выходит дешевле: 5 рублей за кв.м. против 20 рублей за кв.м. Но ведь и ущерб огромный! - говорит ЖКХ-блогер Андрей Асташкин.

Тем временем с неба продолжает литься дождь со снегом, под ногами хлюпает каша, глыбы снега нависают над тротуарами... А по прогнозам синоптиков в ближайшее время изменений погоды ждать не стоит: через Самарскую область будут периодически перемещаться фронтальные разделы. Сохранится облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, а на дорогах сохранится гололедица,так как периодически температура ночами будет опускаться и ниже ноля.

Разбитые машины и протекающие потолки: кого привлечь к ответственности и как возместить ущерб от сосулек и снега на крыше? 00:00 00:00

Все залило, а кто посчитает?

Природные катаклизмы вкупе с ветхими, нечищеными или неправильно почищенными крышами приводят к тому, что у самарцев портится погода в доме. Когда с потолка течет, а в обоях заводится грибок, настроение портится. Да и денег больше не становится. Кто же заплатит за разрушения? Оказывается, шанс вернуть деньги за залитый телевизор или испорченный ремонт есть.

- Если квартиру залило, протекает крыша, нужно сразу составить акт в присутствии представителей управляющей компании. В нем нужно указать причину протечки, ущерб: уже имеющийся и возможный, например. что в результате могут расслоиться деревянные двери, отвалиться обои и так далее, - объясняет кандидат экономических наук, генеральный директор агентства оценки "Гранд Истейт" Алексей Ульянин. - Затем нужно вызвать оценщика, без этого вы не сможете предъявить требования по сумме ущерба в суде. Услуги оценщика стоят от 5 тыс рублей, но эти расходы подлежат возмещению с виновника ЧП.

По словам юриста, экспертиза занимает не более 5 дней, вызывать оценщика стоит где-то через неделю, когда все повреждения уже проявились. В большинстве случаев затем вопрос удается решить в досудебном порядке, на основании претензии, которая подается в управляющую компанию. Но если УК настроена поспорить, то придется идти в суд. Правда, лучше это делать, если сумма ущерба достаточно велика: проблема в том, что иногда суд возмещает не всю сумму судебных расходов. Вот и получается: потратил 30 тыс. рублей, получил 10 тыс.

- Еще я советую при ЧП использовать все средства для фиксации: снимите на видео, как течет вода с потолка, сделайте фото, позовите соседей в свидетели. Это нужно для того, чтобы потом УК не сказала, что ничего не было, - отмечает Алексей Ульянин.

Осторожно, ледопад!

Сосульки и снежные глыбы, которые падают с крыш, тоже представляют опасность. Что делать, если такой подарочек рухнул на капот вашего автомобиля или, не дай Бог, прямо на голову?

- Жилищный кодекс обязывает управляющие компании следить за крышами и козырьками подъездов и убирать с них снег. Но только в том случае, если эта крыша или козырек не принадлежит какой-то организации или не установлен незаконно. В этих случаях приходится искать, откуда упал снег, кому принадлежит крыша, - говорит Алексей Ульянин.

С этого приходится начинать, когда сосулька или глыба падает на автомобиль.

- В первую очередь в таком случае нужно вызвать полицию, составить протокол, в котором будет указано, где и когда упала сосулька или наледь. Затем нужно определить, кому принадлежит крыша, козырек, навес, провести оценку ущерба и уведомить УК о приезде эксперта. Если по претензии деньги не выплачиваются, нужно идти в суд, - отмечает гость радио "КП-Самара".

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Руководитель регионального центра ЖКХ-Контроль Виктор Часовских:

- Сейчас возрос поток жалоб в ГЖИ на отсутствие работы УК по устранению причин протечки крыши, плохой уборке во дворах. По опыту прошлого года таких обращений в год поступает больше 40 тыс. и обработать их все очень сложно. Кроме государственной жилинспекции, есть муниципальный жилищный контроль, у него такие же полномочия, он находится в районах, в отделах ЖКХ районной администрации. Поэтому я рекомендую в первую очередь обращаться за помощью именно сюда, если на ваши жалобы не реагирует управляющая компания.

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