Играть до последней клюшки: сызранские хоккеисты сразились на зимней спартакиаде

Самая высокая в России конная статуя поэта Салавата Юлаева, Гостиный двор, мечеть Ляля Тюльпан - все это прекрасно, но не то, ради чего сызранцы посетили в начале весны столицу Башкортостана. Хотя, конечно, мимо достопримечательностей не прошли. Основная цель, которую преследовали сотрудники Сызранского НПЗ – участие в зимней корпоративной спартакиаде, потому и приехали не туристической группой, а командой. Завод представил своих спортсменов во всех дисциплинах спартакиады: хоккее, индивидуальных лыжных гонках (10 км – мужчины, 5 км - женщины), смешанной эстафете на лыжах (5 км – мужчины, 3 км – женщины), эстафете на санях и конькобежном спорте.

Ледовая дружина СНПЗ

Хоккейная команда Сызранского НПЗ никогда не была временной структурой, собираемой накануне соревнований. Хоккеисты-заводчане, играющие за ХК «Нефтяник» в Тольяттинской хоккейной лиге выходят на лед часто, с удовольствием и азартом, а на их игры приезжает едва ли не весь коллектив предприятия: поддержать, поболеть, разделить победу или поражение. Трибуны Ледового дворца «Роснефть Арена» вмещают 800 человек, и свободных мест здесь не бывает. Ни одного матча не пропускает фан-группа хоккейного клуба, болельщики приходят сопереживать любимой команде с маленькими детьми – чтобы с младых ногтей приобщать их к настоящей мужской игре. А то, что в команде Сызранского НПЗ играют настоящие мужчины, ни у кого сомнений не вызывает: в одном из матчей спартакиады судья удалил сразу двух игроков, а противник пошел ва-банк и снял вратаря: нефтепереработчикам пришлось играть втроем против шести соперников! «Лучшим спортсменом команды» признали нападающего Илью Счастьева – старшего механика установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На льду без жалости теснящий соперников, Илья в коллективе слывет спокойным, уравновешенным человеком, всегда готовым подставить дружеское плечо. А миролюбивый голкипер Юрий Кормушин в последнем матче спартакиады сломал вратарскую клюшку и защищал ворота команды с обычным игровым снарядом. Ему не привыкать: инженер по безопасности дорожного движения АО «СНПЗ» Юрий Кормушин в хоккее аж с 1987 года – первые пару лет был полевым игроком, затем играл в воротах, да так там и остался.

Хоккеисты сражались за каждую шайбу. Фото: АО "СНПЗ"

- Большая часть нашей заводской команды играет в хоккейном клубе «Нефтяник», - рассказал Юрий. – Мы действительно любим эту игру, живем ею. Здесь каждый выкладывается на своем месте, а мое место – в воротах!

В этом и заключается хоккей – самоотверженная игра с полной отдачей без оглядки на обстоятельства и «внеледовые» отношения. Таков уж накал страстей, хотя с хоккеистами из других предприятий сызранцы давно сдружились и поздравляют друг друга со всеми праздниками. Дружба дружбой, но мало кто обрадовался итогам жеребьевки – не повезло сызранским хоккеистом с соперниками. Команде НПЗ с первых матчей пришлось играть с фаворитами турнира – например, с «Ангарой», в итоге взявшей серебро.

- Мы очень рады одному из главных наших достижений – заводская команда вернулась домой без травм, - улыбается руководитель делегации, ведущий специалист отдела социальных программ и корпоративной культуры Татьяна Маслюк. – Конечно, без синяков у хоккеистов не обошлось, но на то он и хоккей!

Юрий Кормушин - бессменный вратарь заводской команды. Фото: АО "СНПЗ"

Главное – участие

Конечно, в зимних видах спорта нашим землякам трудно составлять серьезную конкуренцию северянам, у которых зима – шесть месяцев в году, а то и больше. Но когда главная цель – не медали, а здоровое спортивное соперничество, корпоративный дух, победа над собой – все становится возможным.

В индивидуальной гонке на уфимской лыжне Сызрань представляли Екатерина Максимова, Сергей Мостолярчук, Михаил Казачкин и Виктория Склянина. В этом году требования к составу лыжных сборных стали более жесткими по возрасту – к гонкам допускались мужчины от 40 лет, женщины – от 35. Несмотря на это, сызранские лыжники утвердились в середине турнирной таблицы. По итогам спартакиады Виктория Вячеславовна получила грамоту в номинации «За преданность спорту» - в свои 53 года она не представляет жизни без плавания, бега, фитнеса и лыж, конечно.

Виктория Склянина со спортом "на ты" всю жизнь. Фото: АО "СНПЗ"

- В этом году впервые приняла участие в спартакиаде, - призналась оператор товарный производства №4 Виктория Склянина. – Я со спортом дружу всю свою жизнь. График сменный, и в выходные обязательно стараюсь пробежаться по лыжне – люблю скорость и свежий воздух. А на спартакиаде к этим плюсам добавился еще и адреналин – здесь ведь соревнование с другими участниками! И трасса сложная – с подъемами и спусками. Для профессионалов, одним словом.

На виражах шорт-трека специалист по социальной работе Светлана Соколова и оператор установки компрессии, абсорбции и стабилизации Вадим Оргеткин завоевали вторые места в своих забегах. В финал конькобежцы не вышли, но уверенно заняли средние строчки рейтинга. Для Светланы это была долгожданная спартакиада после рождения двух сыновей – из декретного отпуска с белой завистью следила за спортивными успехами своих коллег. Уже спустя два месяца после выхода на работу с радостью снова встала на коньки под флагом СНПЗ.

Вадим Оргеткин в забеге занял второе место. Фото: АО "СНПЗ"

Одна из заповедей олимпийцев гласит: «Главное – не победа, главное – участие». Не поднялся на пьедестал почета сегодня – поднимешься завтра. А заводчане – не олимпийцы, и даже не мастера спорта. Они – энтузиасты здорового образа жизни и профессиональные нефтепереработчики: операторы, ремонтники, инженеры. Но с девизом олимпийцев согласны: главное – участие. А еще главнее - вместе!