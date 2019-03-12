Широкая Масленица: блины, подарки, веселье

Мирные состязания

Школьная аллея на улице Ташкентской в минувшие выходные стала настоящим центром притяжения для детей и взрослых. Издательский Дом «Комсомольская правда» вместе с генеральным партнером - управляющей компанией «Жилуниверсал» - пригласили самарцев проводить зиму. Снежную королеву буквально выметали с улиц города вениками. Этот и другие веселые конкурсы стали частью большого торжества, в котором приняли участие более 500 человек.

- Такие праздники уже стали для нас доброй традицией: мы проводим их с 2015 года, с момента создания нашей компании, - рассказал начальник отдела по работе с населением УК «Жилуниверсал» Дмитрий Ревков. - Мы стараемся выбирать территории, где живут много людей, много семей с детьми, чтобы порадовать их в значимые для горожан дни, - мы уже отмечали вместе Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, а теперь - Масленицу. Дворовые праздники - это замечательная возможность провести время с друзьями, близкими, соседями, познакомиться и подружиться.

Веселые конкурсы: участвуем всей семьей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего на обслуживании одной из самых из крупных управляющих компаний Самары «Жил-

универсал» более 660 многоквартирных домов. Это число постоянно растет - в этом году компания взяла на обслуживание несколько домов в Красноглинском районе. Но большая часть МКД находится именно в Кировском районе.

Стартовал праздник с разминки. Инструкторы учебно-спортивного центра «Грация» провели мастер-класс по зумбе для всех желающих. Хорошее настроение всем присутствующим обеспечил вокально-танцевальный коллектив «Искорки».

- Сегодня мы приготовили для жителей очень много конкурсов, призов, подарков, - продолжает Ревков. - Мы всегда открыты для диалога, общения. Все вопросы стараемся решать напрямую с жителями.

Бег в мешках, битва подушками, перетягивание каната - традиционные атрибуты масленичных гуляний. Впрочем, вниманием компании жители не обделены и в будни.

- Мы всегда можем напрямую обратиться в управляющую компанию с любым вопросом - будь то уборка снега или текущий ремонт, - говорит жительница Кировского района Ирина Наумова. - Это дорогого стоит!

Скоро весна: время наводить порядок.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кусочек солнца на вашем столе

Масленица - это в первую очередь блины. А испечь вкусные блины без качественного и ароматного масла не получится. Одним из партнеров праздника стало семейное предприятие полного цикла «Утевское масло». Четыре тысячи гектаров полей, лучшие сорта подсолнечника, а в итоге - масло, которое в Европе называют «живым». Этот продукт уже дважды становился победителем Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России». Масло холодного отжима производится при температуре, не превышающей 40 градусов, - все витамины остаются на своих местах. Янтарный продукт полностью соответствует мировым стандартам и по праву именуется «Экстра».

А блины-то с «живым» маслом!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это самое лучшее масло для блинов, - уверяет директор ООО «Утевское масло» Александр Петрушин. В этом смогут убедиться милые самарчанки, которые получили ароматное масло в подарок.

- Сегодня же испеку блины на этом масле. Уже открыла, понюхала - деревенский вкус детства. Что может быть лучше! - восхищается пенсионерка Валентина Изотова.

Гости праздника съели более 300 блинов! Их приготовил шеф-повар ресторана «Сербина Гриль» Зорана Дольанчевич. Секретов рецепта он не скрывает.

- Блины везде одинаковые, что в России, что в Сербии: молоко, мука, хорошее настроение и начинки повкуснее. У нас только блины побольше, пекутся на огромной сковороде. А вот Масленицу мы не празднуем. Поэтому мне сегодня очень интересно наблюдать, как веселятся дети и взрослые, - говорит Зоран.

Сюрприз для супруги

Ну и какой же праздник без подарков?! В завершение праздника организаторы провели лотерею среди гостей Широкой Масленицы. Чтобы стать ее участником, достаточно было сфотографироваться у баннера УК «Жилуниверсал», получить, возможно, счастливый билетик с номером и… ждать, когда ведущий объявит заветные цифры.

Без подарков не ушел практически никто - приятные бытовые мелочи, игрушки, сувениры. В красивых пакетах - призы от «Тольяттимолоко» - одного из крупнейших молочных производителей Самарской области: более 70 видов натуральной продукции.

А блины-то с «живым» маслом!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ну а главными призами в последний день масленичной недели стали, конечно, блинницы и сковороды, желанные для любой хозяйки.

- Про праздник узнала от старшей по дому. Пришла с дочкой, внуком и внучкой и не пожалела - ярко, эмоционально, здорово. Еще и с подарком уходим - выиграли блинницу, - улыбается жительница дома №208 на улице Стара-Загора Любовь Беккер.

Сковорода-гриль пригодится не только на Масленицу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виктор Еремин, живущий на улице Ташкентской,149, тоже выиграл сковороду для вкусной выпечки.

- Шел из церкви, услышал музыку, стало интересно, что же тут происходит? Приду домой с подарком для супруги: весенний сюрприз, - радуется мужчина.

- Нам очень понравилось: весело, блины великолепные, чай горячий, конкурсы необычные, - говорит Юлия Шумская. На праздник она пришла с пятилетним сыном Семеном. - Мы участвовали во всех конкурсах, веселились на полную катушку. Еще и сковороду-гриль выиграли - как раз хотела покупать. Спасибо «КП» и «Жилуниверсалу» за праздник!

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