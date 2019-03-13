Животные ни в чем не виноваты! В Тольятти приют выселили в недострой с огромными тарифами за свет и грозят отключить его за долги

Мы платим по самому дорогому тарифу!

«Сегодня нам отключат свет. Пишем гарантийное письмо с просьбой отсрочить погашение долга до конца этой недели. И опять будем умолять вас о помощи. Зима – это страшно…Нужны дрова. Нужны лекарства...», - пост на стене группы тольяттинского приюта "Добрый дом" больше напоминает последний крик о помощи потерпевшего кораблекрушение человека. Людей, собак и кошек загнали в угол: огромные долги перед энергетиками (зимой набегает по 50 тыс. рублей в месяц), недостроенное здание, куда волонтеров с питомцами пустили из сострадания. И никаких позитивных перспектив.

- Сейчас мы собрали чуть больше 30 тыс. рублей, еще 20 взяли в долг. Долги погасили, но долг придется отдавать, пока не знаем, из каких средств, - рассказывает руководитель приюта Стелла. У нее уже опускаются руки: бросила бы все, но в вольерах ждут ее воспитанники, 100 кошек, 120 собак. У каждого свое имя, своя судьба, свои болячки, которые нужно вылечить. И это тоже стоит денег.

Животные чувствуют себя нужнымиФото: Евгения ВАСИНА

Когда-то в приюте жили совсем по-другому: "Доброму дому" помогал "АвтоВАЗ". Потом пришли тяжелые времена: из обжитого помещения всех волонтеров и питомцев выгнали, а нового не предоставили. И вот уже шесть лет приют живет на птичьих правах, сюда, в старый недострой, их пустил по доброте душевной арендатор. Город же, выслушав жалобы, участок предложил - но власти заломили такую цену, что Стелла только вздохнула. А ведь мечтает она о немногом: небольшая территория, официальная аренда, солнечные батареи для экономии.

- Сейчас нам было бы достаточно, если бы нам просто поменяли тариф. Хотя бы как у жилого дома. Мы даже на еду питомцем тратим меньше денег, чем на электроэнергию. Зимой нужны обогреватели, лампы, вот и нагорает. Летом платим по 6-8 тысяч в месяц. Это терпимо. Работают холодильники, еду животным же надо где-то хранить, и минимум света. Со своей проблемой мы уже дошли до губернатора, но его подчиненные не смогли нам ничем помочь.

Нужно 600 тыс. рублей в месяц

За шесть лет волонтеры обжились в заброшенном здании: вывезли мусор, собрали вольеры и будки для собак, организовали полевую кухню и сложили настоящую русскую печь, чтобы варить еду. Для кошек сделали закрытий балкон для солнечных процедур, кирпичные стены закрыли пластиковыми панелями, поставили удобные лежаки и греющие лампы, ну и конечно когтеточки.

Для собак возвели теплые вольерыФото: Евгения ВАСИНА

- Чтобы приют функционировал нормально, и были средства и на еду, и на оплату коммунальных услуг, и на зарплату шести работникам, и на медицинские услуги необходимо около 600 тысяч рублей. Мы живем только за счет средств, которые переводят неравнодушные люди. Есть у нас и волонтеры. Часто приходят школьники. Рядом есть лес, летом к нам приезжают целыми семьями, чтобы погулять с собаками, - делится Стелла.

Приют «Добрый дом» - контактный. Это значит, что любой может прийти сюда, чтобы погладить кота после тяжелого рабочего дня или выгулять парочку собак в соседнем лесу. Многие приходят семьями. А летом заглядывают в гости школьники, специально для них даже есть уроки доброты. Ребят учат ухаживать за домашними животными, рассказывают, какая это ответственность, поселить дома усатого друга. Чтобы в будущем брошенных животных было меньше.

Волонтеры принесли воду в приютФото: Евгения ВАСИНА

Не так давно "Добрый дом" получил Президентский грант. Эти деньги потратили на образовательную программу и стерилизацию.

- Мы стерилизовали бездомных собаки, которые “работают” охранниками на стоянках и наших питомцев. Помогаем в стерилизации и тем, у кого нет на это средств. Любая бабушка может позвонить нам по телефону горячей линии и написать заявление на стерилизацию. За счет гранта мы частично или полностью, в зависимости от ситуации, покрываем расходы на операцию, - говорит Стелла. - Все процедуры делает профессиональный врач. У нас договор с одной из клиник города.

На эти деньги кастрировали, например, Джуниора. В "Добрый дом" он попал в два месяца: покусанный, с раздробленной задней ногой, ранка гноилась. Малышу сделали несколько операций - и он выжил.

Потратить деньги гранта на оплату электричества нельзя - по документам они выделяются только с определенной целью. И сейчас долги приюта, который делает добрые дела, растут.

- Сейчас мы должны около 40 тысяч. В первую очередь врачам ветклиник, которые соглашаются делать экстренные операции в долг, - , переживает Стелла.

Волонтеры навели здесь порядок

СПРАВКА КП

Тем, кто хочет помочь

Поддержать приют можно разными способами. Можно приехать и поухаживать за животными, привезти воды или корм, а можно перевести деньги.

- карта СБ 5469 5400 2952 4038 получатель Стелла Валериевна (привязана к номеру Мегафона 8 950 88 444 20)

- номер телефона мегафон 8 950 88 444 20 (положить деньги на этот номер можно любым удобным для вас способом, как обычно вы пополняете баланс своего телефона).

Яндекс-Деньги номер кошелька 410013899486114.

Помощь так же можно оказать на реквизиты счёта БФ "Добрый Дом"

№ р/счёта 40703810154400060011

" Получатель" Благотворительный Фонд помощи бездомным животным и окружающей среде "Добрый Дом".

реквизиты банка :

" Банк получателя" Поволжский банк ОАО "Сбербанк России" г.Самара

" БИК" Банка получателя 043601607

"Сч.№" Банка получателя 30101810200000000607

ИНН/КПП 6320266160/632001001

Добрый Дом находится по адресу:

г. Тольятти,

Зона отдыха Центрального района,

Лесопарковое шоссе 48,

тел: 44-44-20.