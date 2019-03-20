ВТБ продолжает наращивать бизнес в Самарской области

Банк больших возможностей для бизнеса

В прошлом году ВТБ упрочил свое положение среди ключевых игроков финансового рынка Самарской области. Кредитный портфель объединенного бизнеса банка в регионе вырос на 18% и составил 104,8 миллиарда рублей. В структуре портфеля 46% приходится на корпоративный бизнес и 54% – на розничный. Общий портфель привлеченных средств юридических и физических лиц вырос на четверть и достиг 102,8 млрд рублей.

Сегодня ВТБ на территории Самарской области представляют 38 универсальных офисов продаж. В прошлом году банк открыл два новых офиса – на АВТОВАЗе в Тольятти и в Южном городе. На 2019-й запланированы к открытию еще три точки продаж: в Отрадном, Тольятти и микрорайоне «Кошелев-проект».

Наибольшая динамика по кредитному портфелю отмечена в корпоративном сегменте: за прошлый год его объем вырос на 19% - до 56,2 миллиардов рублей. При этом в сегменте малого и среднего бизнеса портфель увеличился на 13%, крупного – на 32%.

По словам Максима Папкова, сегодня ВТБ большое внимание в работе уделяет развитию и поддержке компаний малого и среднего предпринимательства. Банк стремится сделать жизнь предпринимателей более мобильной и комфортной, поэтому активно развивает дистанционные каналы банковского обслуживания и сервисы, которые существенно экономят время и помогают эффективно управлять бизнесом.

- В марте этого года специально для этого сегмента мы запустили продуктовую и цифровые фабрики, которые будут заниматься внедрением новых технологичных продуктов и услуг. Данные нововведения позволят унифицировать продуктовый ряд для СМБ, усовершенствовать и ускорить процесс внедрения новых предложений, то есть обеспечить оперативную реакцию на меняющиеся требования рынка, - рассказал руководитель ВТБ.

Самарцы реализовали отложенный спрос

Розничное направление ВТБ продемонстрировало 50-процентный рост: в 2018 году банк выдал населению 40 тысяч займов на 30,5 миллиарда рублей. Одним из локомотивных продуктов банка по-прежнему остается ипотека: за год на покупку жилья самарцам было предоставлено семь тысяч ипотечных кредитов на сумму 12,3 млрд рублей – на 66% больше, чем в 2017 году. Вдвое увеличился объем ипотечного рефинансирования – до 1,6 миллиарда рублей. Доля банка в общем объеме выдачи ипотеки на региональном рынке составила 24, 35% (прирост порядка 3 п.п.).

- В текущем году мы планируем довести этот показатель до 25%, чтобы каждый четвертый ипотечный кредит был выдан ВТБ, - говорит Максим Папков

Объемы выдач выросли и в сегменте кредитов наличными. Всего за январь-декабрь 2018 года банк предоставил 16,5 млрд рублей таких кредитов, что на 51% больше, чем годом ранее. Кстати, и рефинансирование кредитов по данному направлению увеличилось на 32% - до 1,3 миллиарда рублей. В прошлом году ВТБ значительно упростил процесс оформления кредитов наличными и улучшил условия обслуживания по ним, снизив ставки на 5.п.п. Люди, пользуясь возможностью, активно реализовывали отложенный спрос.

Работа с застройщиками в новых условиях

ВТБ одним из первых игроков банковском рынке уже в прошлом году приступил к реализации проектов с застройщиками в рамках нового законодательства о долевом строительстве. Первое кредитное соглашение с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу ВТБ заключил с самарским застройщиком – ГК «Новый дон»: банк предоставил компании 2 млрд рублей сроком на пять лет на строительство пятой очереди ЖК «Сокол».

- В этом году мы продолжаем эту работу – провели встречи со всеми крупнейшими игроками строительного рынка, - говорит Максим Папков. – Процентная ставка по кредиту на строительство жилого дома рассчитывается индивидуально, в зависимости от многих критериев. При использовании новой схемы ставка может снижаться по мере продаж квартир и соответствующего увеличения суммы на эскроу-счетах.