«Анжи» - «Крылья Советов» 15 марта 2019 года: прогноз на матч 20-го тура РПЛ

Игра 20 тура РПЛ «Анжи» - «Крылья Советов» пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» 15 марта в 19:30 по московскому времени (20:30 по самарскому). Обе команды сейчас находятся по соседству в подвале турнирной таблицы – «Крылья» на 13 месте, «Анжи» на 14-ом. Команды разделяют 3 очка, однако у волжан игра в запасе.

«Крылья» очень бодро стартовали после зимнего перерыва. Сначала подопечные Миодрага Божовича отвоевали ничью в матче с действующим чемпионом «Локомотивом» 2:2, потом нашинковали «Енисей» 4:0. Шесть забитых мячей и четыре набранных очка за два тура – Божович сумел раскрепостить команду. Помогли ему в этом новички «КС» - Александр Самедов, Джано Ананидзе, Роман Шишкин, Артем Тимофеев. По составу самарцы занимают явно не свое место.

«Анжи» же продолжает бороться не только за выживание, но и с финансовыми трудностями. Команда на протяжении всего розыгрыша чемпионата постепенно теряет игроков. Главному тренеру Магомеду Адиеву то и дело приходится латать бреши молодыми игроками. Он выжимает из «Анжи» все, команда цепляется когтями за каждые очки. В первой же игре после возобновления чемпионата «Анжи» неожиданно обыграл крепкий «Оренбург» 1:0. Потом, правда, последовало поражение от разозленного после ничьи с «КС» «Локомотива» 0:2, но и тут махачкалинцы смотрелись неплохо.

«Крылья Советов» выглядят фаворитами встречи, учитывая все метаморфозы, произошедшие с командой за зимнюю паузу. Вряд ли подопечные Божовича, которые планируют выкарабкаться из погреба турнирной таблицы РПЛ, потеряют очки в этом матче. Два мяча «Крылья» должны забивать и при этом сохранить свои ворота на замке.