2019-03-14T18:28:33+03:00
Происшествия

«Хотели расстрелять собаку и требовали 500 тысяч»: самарского следователя обвиняют в вымогательстве денег у соседа

По словам жены пострадавшего, правоохранитель и его друзья пришли к ее мужу с оружием в конце прошлого года, уголовного дела по факту случившегося до сих пор нет [Видео, Фото]
Михаил ГОРЮНОВ
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Нападение было совершено 27 декабря прошлого года, проблемы у пострадавшего - до сих порНападение было совершено 27 декабря прошлого года, проблемы у пострадавшего - до сих порФото: скрин с видео
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Грозились прострелить колени!

В скандальной истории оказался замешан следователь регионального СУ СК Евгений Супотницкий. Его обвиняют в вооруженном нападении на своего соседа 57-летнего предпринимателя Андрея Кособокова и вымогательстве у него 500 тысяч рублей. Знакомые семьи последнего в социальных сетях бьют тревогу и просят общественность обратить внимание на происходящее.

Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» супруга Андрея — Татьяна, все случилось 27 декабря прошлого года на 7-м проезде 7-й Просеки и попало на камеры наружного наблюдения. На записи видно, как несколько мужчин, и, судя по всему, Супотницкий среди них, с пистолетами и автоматами выходят с одного участка, подходят к другому, зовут хозяина, а когда тот выходит — начинают его бить.

Пес Барри — причина конфликта

Как оказалось, причиной конфликта стал питомец Кособоковых — Барри. За 40 минут до случившегося московский сторожевой пес укусил гражданскую супругу Супотницкого — Елену — за руку. Женщина уверяла, что пса натравили, написала заявление по этому поводу, но в возбуждении уголовного дела в прокуратуре отказали после изучения видеозаписи, зафиксировавшей происходящее.

— Гражданская супруга Супотницкого позвонила ему, он сразу приехал на своей машине и в ней привез людей. Андрея избивали около 30 минут. Били по голове, руками и автоматом, грозились прострелить колени и расстрелять собаку, — вспоминает Татьяна Кособокова. — И он все это время извинялся, за Барри. А Супотницкий приплел к этому случаю еще и то, что вместе с его сожительницей находился ребенок, что Елена получила увечье. Деньги требовал в качестве компенсации. Мы раскаиваемся, что наша собака ее укусила, это не правильно, но чтобы дошло до такого...

Собака укусила гражданскую супругу самарского следователя.

Татьяна отметила, что 28 декабря они обратились в больницу, оттуда информация поступила в полицию, где материалы, в свою очередь, передали по подведомственности в Следственный комитет. Уголовного дела нет до сих пор, более того — у Кособоковых начались проблемы, длящиеся уже 2 месяца.

— У нас с мужем очень маленький бизнес — занимаемся обслуживанием кассовой техники и котельного оборудования. Никогда никаких проблем с законом никогда не было, оборот маленький, — рассказывает женщина. — 19 февраля гражданка Киргинцева, о которой мы никогда не слышали, написала заявление в УБЭП — ей кажется, что мы не доплачиваем налоги. И ровно на следующий день к нам пришли силовики, изымали документы, проверка продолжается до сих пор, мы даже закрыли офис. Также жалобные письма поступали и на меня, что я неправильно веду бухгалтерию, устраиваю махинации с квартирами — но это неправда!

Мужу вспоминают старые грехи

Достается и непосредственно Андрею:

— У него есть темное пятно в биографии. В 2004 году его на 3 года условно осудили за хулиганство. Там был какой-то конфликт со строителями у соседа. Он за это уже понес наказание, судимость погашена, больше промашек не допущено. Сейчас говорят, что дело возобновят, а мужа чуть ли не посадят!

Евгений Супотницкий и его ведомство пока ситуацию никак не комментируют.

— Во время опроса он сказал, что приехал с другим следователем и знакомыми, а Кособоков, вооруженный лопатой и со стеклянными глазами, в состоянии алкогольного опьянения или под действием психотропных веществ, накинулся на них. Скорая и 2 свидетеля видели его трезвым и подтвердили это, — делится жена избитого.

Андрей Кособоков сейчас чувствует себя лучше. Полученные им ранения, к счастью, оказались несерьезными. Правда, у мужчины очень высокое давление.

Андрей получил серьезные рассечения во время нападения Фото: Из личного архива

Андрей получил серьезные рассечения во время нападенияФото: Из личного архива

По словам нашей собеседницы, следователь живет через 3 дома от них, он и его окружение катаются на «крутых машинах и снегоходах, ведут себя обособленно и высокомерно». С их семьей он больше не связывался.

Правоохранители подтвердили «Комсомолке», что материалы по происшествию на 7-й просеке в работе есть. По ним продолжаются проверочные мероприятия. Кособоковы надеются, что история не будет спущена на тормоза из-за влиятельности одного из ее фигурантов и разбирательство пройдет объективно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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