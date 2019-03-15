«Анжи» - «Крылья Советов», 15 марта 2019: прямая трансляция матча 20 тура РПЛ

Онлайн-трансляция матча 20 тура РПЛ «Анжи» - «Крылья Советов», который пройдет 15 марта 2019 в 19:30 по московскому времени (20:30 по самарскому) на стадионе «Анжи-Арена».

Команды находятся по соседству в нижней части турнирной таблицы. «Крылья» на 13 месте (21 очко), «Анжи» на 14-ом (18 очков). В первом круге победа досталась самарцам. «Крылья» еще под руководством Андрея Тихонова выиграли 1:0. Единственный гол тогда забил Сергей Корниленко, который в прошлом матче волжан сравнялся по количеству голов за «КС» с Андреем Карякой. Оба футболиста забили по 56 мячей – больше всех в российской истории клуба. Так что если белорусский форвард снова в этом сезоне сумеет поразить ворота «Анжи», он единолично возглавит список лучших бомбардиров «Крыльев Советов» с 92 года.

Обе команды после возобновления чемпионата страны сыграли по два официальных матча. «Анжи» обыграли «Оренбург» 1:0 и проиграли «Локомотиву» 0:2; «Крылья» сыграли вничью с «железнодорожниками» 2:2 и разгромили «Енисей» 4:0.

В чемпионатах страны «КС» и «Анжи» встречались 19 раз. 8 раз сильнее были самарцы, 5 раз победу праздновала команда из Махачкалы, еще 6 игр завершились вничью.

Кстати, «Анжи» не может выиграть у «КС» уже в 8 матчах подряд - с сентября 2012 года.