2019-03-14T10:43:25+03:00
Спорт

«Анжи» - «Крылья Советов», 15 марта 2019: прямая трансляция матча 20 тура РПЛ

Футбол, матч «Анжи» - «Крылья Советов». Прямая онлайн-трансляция игры 20 тура РПЛ, которая пройдет 15 марта 2019 года в Каспийске. Составы команд, статистика личных встреч
Дмитрий КРИВЕНЦОВМихаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
В первом круге победу «Крыльям» над «Анжи» принес гол Сергея КорниленкоВ первом круге победу «Крыльям» над «Анжи» принес гол Сергея КорниленкоФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Онлайн-трансляция матча 20 тура РПЛ «Анжи» - «Крылья Советов», который пройдет 15 марта 2019 в 19:30 по московскому времени (20:30 по самарскому) на стадионе «Анжи-Арена».

Команды находятся по соседству в нижней части турнирной таблицы. «Крылья» на 13 месте (21 очко), «Анжи» на 14-ом (18 очков). В первом круге победа досталась самарцам. «Крылья» еще под руководством Андрея Тихонова выиграли 1:0. Единственный гол тогда забил Сергей Корниленко, который в прошлом матче волжан сравнялся по количеству голов за «КС» с Андреем Карякой. Оба футболиста забили по 56 мячей – больше всех в российской истории клуба. Так что если белорусский форвард снова в этом сезоне сумеет поразить ворота «Анжи», он единолично возглавит список лучших бомбардиров «Крыльев Советов» с 92 года.

Обе команды после возобновления чемпионата страны сыграли по два официальных матча. «Анжи» обыграли «Оренбург» 1:0 и проиграли «Локомотиву» 0:2; «Крылья» сыграли вничью с «железнодорожниками» 2:2 и разгромили «Енисей» 4:0.

В чемпионатах страны «КС» и «Анжи» встречались 19 раз. 8 раз сильнее были самарцы, 5 раз победу праздновала команда из Махачкалы, еще 6 игр завершились вничью.

Кстати, «Анжи» не может выиграть у «КС» уже в 8 матчах подряд - с сентября 2012 года.

Анжи - Крылья Советов 15 марта 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар - Валенсия 14 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
Футбол, матч Краснодар - Валенсия. Прямая онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы состоится 14 марта 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Новости 24
Самарская ракета "Союз-ФГ" вывела на орбиту космический корабль с американскими астронавтами на борту
Волжскому народному хору купят новый автобус для гастролей
Не хостел, а притон: в Самаре в недорогой ночлежке нашли игровые автоматы
В Тольятти родителям разрешили не платить за средства гигиены в детском саду в те дни, когда ребенок туда не ходит
Здесь весна! "Крылья Советов" прилетели в Махачкалу перед игрой с "Анжи" 15 марта 2019 года в РПЛ
Российский боец Александр Емельяненко приедет на битву в Самару 10 мая
Паводок 2019 в Самарской области: лед на реках будет вскрываться с 26 марта по 10 апреля
Все деньги коммерческому перевозчику: ради 210 маршрутки хотят убрать 19 муниципальных автобусов
В Самаре из-за хлопка газа пострадал мужчина в квартире на Московском шоссе
Захотел миллион: в Тольятти налоговика задержали при получения взятки
Пивовары Балтики заявляют: клиент всегда прав!
В 9 школах Новокуйбышевска «забыли» обеспечить детей-инвалидов двухразовым бесплатным питанием
В Крутых Ключах произошло массовое ДТП с участием легковушек и автобусов
В Самарской области наказали водителя, который оставил двоих школьников без вещей и денег по дороге в Сызрань
Баскетболисты «Самары» в овертайме уступили «Спартаку-Приморье»
В Самаре чистка снега с крыши дома на Победе обернулась разбитым окном на первом этаже
В Самарской области грузовик сбил насмерть перебегавшую дорогу женщину