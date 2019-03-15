2019-03-15T17:30:07+03:00
Происшествия

Не доказали, что убил: в Самаре мужчина, отпиливший ноги своей возлюбленной, избежал тюрьмы

По мнению суда, Андрей Иванов случайно нанес сожительнице смертельные травмы и его не обязательно отправлять в колонию
Михаил ГОРЮНОВ
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Дело рассматривали в Промышленном районном суде городаДело рассматривали в Промышленном районном суде городаФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Систематическое издевательство и жестокая расправа. Именно в этом обвиняли 49-летнего Андрея Иванова, чья 35-летняя возлюбленная Ольга погибла весной 2017 года. Сегодня, 15 марта 2019-го, мужчине вынесли приговор в Промышленном районном суде. За 2 года расследования ситуация кардинально поменялась.

Как стало известно "КП-Самара", история берет начало в ноябре 2016 года. Пара жила в квартире на 2 этаже дома на Заводском шоссе. По признаниям знакомых, Андрей и Ольга любили выпить, но не буянили. По крайней мере, жалоб на них в соответствующие органы не поступало.

Но в ходе разбирательств следователи выяснили, что за четырьмя стенами было не все гладко.

- Точные даты не установлены, но в периоды с 20 по 30-е ноября 2016-го, 10 по 20 января, 10 по 20 февраля, 10 по 20 марта уже 2017 года Иванов во время алкогольных посиделок ругался с потерпевшей, материл и избивал ее, бил кулаками по лицу. Побои, полученные женщиной, не были серьезными, в связи с этим возбудили уголовное дело по статье "Истязание", - гласит из материалов дела

Но в апреле 2017-го случилась беда. В апреле пара снова устроила застолье и начала ссориться.

- Он нанес Ольге множество ударов руками по голове. Она скончалась. Тело обвиняемый оставил на застекленном балконе, - рассказывали правоохранители.

Спустя 2 недели после происшествия Андрей решил избавиться от трупа. 9 мая он отпилил погибшей ноги, упаковал их в черный пакет и отнес в мусорный бак. Там мешок со страшным содержимым увидели соседи Иванова. Им он показался подозрительным еще тогда, когда злоумышленник его тащил. Они незамедлительно позвонили в полицию.

- В ходе допроса он последовательно рассказал о совершенном преступлении. При осмотре места происшествия, тело женщины было обнаружено на балконе. По факту убийства возбуждено уголовное дело, - сообщили тогда в СУ СК региона.

Но во время судебного процесса выяснилось, что умышленность действий злоумышленника практически ничем не доказана. Служители Фемиды переквалифицировали вменяемые Иванову преступления на часть 1 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности", самого его отпустили под домашний арест. Прокуратура просила для фигуранта 6 лет колонии, но в итоге за решетку его не отправили и наказали на 1 год ограничения свободы. Пока неизвестно, будет ли обвинение обжаловать вердикт, но время на это у них еще есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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