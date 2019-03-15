"Мы всю зиму жалуемся на протечки!" В Самаре в квартире, где живет ребенок-инвалид, обрушился потолок

В квартире в старом двухэтажном доме на ул. Загорской, 7 на жильцов рухнул потолок. И это не фигура речи: теперь рядом с люстрой зияет огромная дыра, из которой торчат деревянные перекрытия. Куски дома свалились прямо на диван в небогато обставленной квартире.

- Здесь живет женщина, у нее ребенок-инвалид. У них еще в начале зимы начали падать куски штукатурки, течь с потолка, они жаловались, но никто не приходил и ничего не делали, - рассказывает самарчанка Инесса Краснощекова. У нее в соседней квартире живет мама. Как уже писала "КП-Самара", 5 марта 76-летней пенсионерке тоже чуть ли не на голову свалился кусок потолка. Инесса маму забрала к себе. В УК обещали разобраться, но - по словам Инессы - никто к ним в квартиру так и не заглянул.

Дому №7 по ул. Загорской 59 лет. Деревянные перекрытия, ни одного капремонта за все время с начала постройки. Когда-то эти дома строили как временное жилье, но теперь-то их владельцам абсолютно некуда деваться. Крыша здесь течет уже не первый год, на текущий ремонт УК денег не находит... А дом ветхим в администрации не считают.

- Вот теперь пришли, какие-то акты составили. Мы надеемся, что перизнают дом непригодным для жизни, ветхим, аварийным и что-то начнут делать. Те, кто помоложе, у кого хоть какие-то деньги есть, отсюда уже давно уехали. Остались бабушки, люди, которым некуда деваться, - рассказывает Инесса. Она радуется, что в момент, когда к соседке приехала комиссия, ее мама была дома. Проверяющих почти силой удалось затащить и в соседнюю квартиру: по их словам они и не знали, что там тоже с потолком не все ладно.

В твиттере заместитель главы Самары Владимир Василенко сообщил:

- По адресу Загорская, 7 - в настоящее время УК проводит обследование перекрытий. Срок восстановления, названный УК - 22.03.19 г. Место обрушения временно закрыли пленкой. Вопрос на контроле.

Рухнувший потолок погреб под собой половину комнаты

Тем временем женщине с ребенком-инвалидом тоже пришлось пока уехать к знакомым. правда, грязь и куски потолка с пола убрали. Но в квартирах на Загорской вообще не самая лучшая атмосфера: грибок на стенах, плесень в воздухе. Отличная погода в доме. Эта зима вообще богата на падающие потолки в Самаре: жители жалуются на течь с крыши повсеместно, говорят, что часто крышу ломом пробивают "чистильщики". Да и вообще коммунальное хозяйство не в самом лучшем состоянии. Кто виноват? Видимо, в этом вопросе предстоит разобраться властям и как можно скорее. А то уже следующие недели весны могут принести еще больше сюрпризов.

Кстати, на радио "КП-Самара" юристы рассказали, можно ли получить компенсацию, если на вас все падает, а УК делает вид, что она здесь ни при чем:

Осторожно! Весна в Самаре! Как избежать снежных лавин и получить компенсацию за поврежденные авто и протекающие крыши? 00:00 00:00

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