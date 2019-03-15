"Крылья Советов" обыграли "Анжи" на выезде и покинули зону вылета

"Анжи" и "Крылья Советов" в Каспийске открывали 20-й тур РПЛ. Команды - соседи по турнирной таблице и очная встреча для них играла сверхважное значение. "КС" искали возможность выйти из зоны стыковых матчей, а махачкалинцы - не отпускать конкурента из Самары, опережавшего их на 3 очка.

Первые минуты матча получились осторожными и скучными. Никаких опасных моментов, соперники искали лазейки в чужой штрафной, но до ударов практически не доходило. На 28 минуте "Крылья" получили право на угловой. Самедов, традиционной активно работавший на правой бровке, выполнил подачу и точным ударом отличился Максим Канунников, записавший на свой счет 5 мяч в чемпионате. 1-0!

Казалось бы, дагестанский клуб должен был идти отыгрываться, но, наоборот, гости перехватили инициативу. Опасность исходила постоянно с правого фланга, где хорошо взаимодействовали Самедов и Зотов. Тем не менее, первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом зелено-бело-синих.

Во второй половине "Анжи" усилили прессинг, отбирали мяч у противника на его половине поля и на 57 минуте это едва не дало свои плоды! Вышедший на замену Иванченко, который когда-то играл за "Ладу" из Тольятти, пробил в штангу, ворвавшись в штрафную площадь волжан.

На 65 минуте удвоить счет мог Александр Самедов, но голкипер "Анжи" отразил его дальний удар. Дальше игра развивалась ровно, оба коллектива имели шансы для взятия ворот, а потом Рамиль Шейдаев, заменивший Корниленко и празднующий сегодня свой 23-й год рождения, убежал в отрыв, накатил на Канунникова и того срубил защитник. Пенальти, который Рамиль красивым ударом в девятку точно исполнил. 87 минута - 2-0! 3 матч подряд забивает форвард.

После этого все стало ясно. Команды спокойно доиграли матч. "Крылья Советов" в 2019 году еще не проигрывают и вышли из зоны стыковых матчей. Следующая встреча у самарцев - с "Арсеналом" в Самаре.

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