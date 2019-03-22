Научили танцевать и отправили в Кремль: как в Самаре непослушных мальчишек превращают в кадетов-отличников

Здесь воспитывают 289 будущих офицеров из всех регионов страны. Зачем мальчишки уезжают за много километров от родителей, о чем мечтают?

«Я решил, что это мой шанс»

Кадет второго взвода шестого курса Александр Крылов был в числе первых поступивших. В Самару он приехал из Тольятти. Юноша уже точно решил, что его дальнейшая жизнь будет тесно связана с МВД.

“Надо пройти в кадетский,” - так мы решили с другом. С этой идеей я пришел к родителям, и они меня поддержали. Вместе мы начали искать, куда пойти учиться, и тут я наткнулся на небольшую новость о том, что в Самаре открывается кадетский корпус МВД России. Я решил, что это мой шанс, - вспоминает кадет.

Александр Крылов будет в числе первых выпускниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот его друг так и остался в обычной школе. Поступать передумал, каждые выходные ждет друга Сашку в гости, расспрашивает как там, в кадетском.

- Мне учеба здесь нравится, бросать не собираюсь. В семье у меня никто не работает и не работал в МВД, я первый, - выпрямляет спину кадет.

Саша мечтает о должности криминалиста. Чтобы распутывать сложные дела, искать истину там, где без экспертизы не разберешься. На парадном кителе 6-курсника Крылова уже есть первые награды.

- У меня четыре медали за участие в Параде памяти. А вот эту медаль получил за участие в третьем Международном Кремлёвском Кадетском Бале, который проходил в Москве в начале декабря.

Танцевать юноша научился здесь, в кадетском корпусе.

- Нас тщательно готовят ко всему, мы же будущие офицеры, - улыбается кадет. - В том числе учат и танцевать. Не всех. Только тех, кто хочет и немного умеет.

- Со стульями танцуете? Как в кино? Девочек же у вас тут нет.

- Партнерши по танцам у нас, – серьезно отвечает Крылов. - Ходим в центр детского творчества Красноглинского района и репетируем там. А если готовимся к серьезному мероприятию и нужна дополнительная репетиция, приходится танцевать одним. Так было перед кремлевским балом.

Всю рабочую неделю ребята живут в кадетском корпусе, а в выходные отправляются в «увольнение». В воскресенье до 20:00 все должны быть снова в расположении кадетского корпуса.

- Мне хорошо, Тольятти и Самара рядом, так что родных могу видеть часто. Они, конечно, скучают, но очень мной гордятся. А я стараюсь хорошо учиться и не шалить, чтобы точно отпустили в увольнение, - Саша замолкает и спешит на тренировку по волейболу.

Весь день расписан по минутам.

“Я с детства хотел быть как папа”

Младший вице-сержант Кирилл Горохов из второго взвода второго курса домой в выходные не ездит. Слишком далеко. В Самарский кадетский корпус МВД России он приехал из Йошкар-Олы.

- Мой папа - командир роты в ППС. Я с детства смотрел на него с восхищением и мечтал быть как он. Про кадетский корпус я говорил родителям ещё когда учился во втором классе, но они сказали, что такое решение должно быть осознанным и отложили разговор, - торопливо рассказывает мальчик. - К этому вопросы мы вернулись, когда я учился в четвертом классе. Поступить именно сюда мне предложил папа. Я согласился сразу же. И тут начались испытания…

Кирилл Горохов приехал в Самарский кадетский корпус МВД России из Йошкар-ОлыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый желающий поступить проходит медкомиссию, потому что в кадетском корпусе должны знать все о его здоровье. Нагрузки немалые: учеба, спортивные секции, творческие занятия. Для поступления мальчики проходят и психологические тесты. Их проводят профессиональные психологи, чтобы узнать, готов ли ребенок к учебе в закрытом учебном учреждении, к постоянному общению с “коллегами”, как лучше расселить курсантов.

Кирилл успешно прошел отбор.

- Когда я только поступил, очень скучал по дому. Йошкара-Ола - это далеко, домой я езжу только на каникулы, но сейчас привык. Все равно рано или поздно нужно будет уезжать от родителей, не всю же жизнь с ними жить, - серьезно заявляет шестиклассник.

Из внеурочных занятий Кирилл выбрал музыку, играет на гитаре.

- Научился за 2-3 месяца. Конечно, я еще подсматриваю в ноты, но до поступления сюда даже инструмент в руках не держал, - делится Кирилл.- Вот на 8 марта я играл на гитаре песню “Мы желаем счастья вам” на нашем концерте. Перед всеми, представляете? На сцене я играл впервые, поэтому смотреть в зал и играть у меня пока не получалось, но я научусь.

Среди специальных предметов - “История кадетства”, “Основы начальной профессиональной подготовки”, “Строевая выправка”.

- Мы изучаем оружие, что такое полиция, какова структура МВД, но мой самый любимый предмет - это история. Сейчас мы проходим историю образования Руси. Мне очень интересно, как развивалась наша страна, кто были правители, какие они допускали ошибки. Важно не допустить ошибки прошлого, - серьезно заявляет курсант.

“Хочу быть, как мама - кинологом”

Сергей Гудков курсант двенадцатого взвода первого курса тоже решил поступить в кадетский корпус вместе с другом, но поступил один и нашел здесь новых друзей.

- Друг мой стал казаком, а я поступил в Самарский кадетский корпус МВД России. У меня в МВД служат мама и папа. Мама - кинолог, а папа обычный полицейский, - откровенничает Сергей. - Я уверен, что работа в МВД – это очень интересно. Мечтаю стать кинологом, как мама. Очень люблю животных, особенно собак.

Сергей Гудков мечтает быть кинологомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В кинологическом центре кадеты бывают часто. Сергею помогают родители, а еще старшие товарищи.

- У нас здесь настоящее кадетское братство. Без проблем можно за любой помощью обратиться к тем, кто старше, - гордится друзьями Сергей.

“Они выходят сонные, чтобы пожелать мне доброго утра”

Майор внутренней службы Елена Сокольская тоже большую часть недели проводит в кадетском корпусе, только она не кадет, а начальник учебного курса. Единственная женщина на этой должности.

- До декабря 2016 года я работала в ГАИ, потом перевелась сюда. Сначала была в должности старшего инспектора отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом. В октябре этого года руководство повысило меня, и я стала начальником курса. С тех пор я организую работу на курсе: воспитательный процесс, дисциплину. По бывшей работе не скучаю, здесь интереснее, потому что здесь ты что-то даришь детям, и видишь, как твоя работа отражается в них.

Елена Сокольская для кадетов как мамаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник учебного курса рассказал, что дети очень разные. Много и тех, чьи семьи принято называть “социально незащищенные”.

- Наш корпус имеет важное социальное значение. Большая часть детей здесь - это воспитанники из многодетных семей, дети сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, опекаемые дети. На моем курсе таких ребят около 25 человек из 50. Справляться с таким количеством непростых мальчишек помогает в первую очередь распорядок дня. Он очень дисциплинирует и облегчает работу.

Подъем у ребят в 7 утра, потом обязательно зарядка, завтрак, построение на плацу и вперед на уроки. Учебе здесь уделяют очень много внимания.

- Все расписано поминутно, шалить некогда. Есть, конечно, и личное время детей. Это уже ближе к вечеру, когда они могут позвонить родителям. Есть комната релаксации, если им нужно побыть наедине со своими мыслями. Я с кадетами провожу почти весь день. Моя задача - разбудить детей и отправить их на занятия. Пока они на уроке у меня есть немного времени, чтобы поработать с документами. На переменах мы совместно с командирами взводов их сопровождаем от класса к классу. Помогает и командир взвода. На себя остается только обеденное время и то не всегда, - улыбается Елена.

Весь день расписан по минутам, но про творчество здесь не забываютФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К ней или командиру взвода кадеты могут обратиться по любому вопросу.

- Приятного в работе много, но самое важное для меня - утро. Иду будить ребят, а они сонные уже выходят навстречу пожелать мне доброго утра, улыбаются: “Товарищ майор, а мы уже по стуку каблуков знаем, что вы здесь!». А если ребята вдруг что-то натворят, то обязательно принесут открытку “Товарищ майор, простите нас!”. Их никто об этом не просит, это эмоции детей, они считают, что так нужно.

Любимчиков у Елены нет, всем старается уделять одинаковое количество времени, а мальчишки за этим строго следят, иногда даже, кажется, что минуты считают.

- Хотелось бы увидеть этих мальчишек в рядах офицеров, которые свяжут свою жизнь со службой в МВД, но самая главная наша задача - вырастить хороших парней. Отсюда они должны выйти разносторонне развитыми людьми, - уверена Елена.

В местной библиотеке всегда рады новым книгамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Справка КП:

30 марта в 11 часов в Самарском кадетском корпусе МВД России (Самара, пос. Управленческий, ул. Академика Кузнецова, 32) состоится «День открытых дверей».

На мероприятие приглашают родителей и законных представители детей, желающих в будущем учебном году поступить в 5 класс. Здесь можно будет подробно узнать о правилах и порядке поступления, побывать на экскурсии по территории кадетского корпуса, заглянуть в учебные классы, аудитории, столовую, общежития, а также познакомиться и пообщаться с с руководством корпуса, педагогами и офицерами-воспитателями.