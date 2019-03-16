"Какое-то проклятое место!" В Самаре почти пять часов тушили пожар в автосервисе на Алма-Атинской рядом с "Беркутом"

Этой ночью в Самаре сгорел автосервис на ул. Алма-Атинская "Авто-Бек". Пожарную команду вызвали в 22.29 - как рассказывают очевидцы, скорее всего пожар начался в одном из боксов автосервиса на первом этаже. На втором здесь находится кафе.

- Я проезжал мимо, остановился, чтобы посмотреть. Там какие-то люди помогали вытаскивать машины, насколько я понимаю, несколько удалось спасти, - рассказывает Алексей, который стал очевидцем трагедии. - Полыхало очень сильно, рядом со мной люди говорили, что, возможно, пожар в кафе начался. Но было видно, что пламя снизу пробивается, да и горело что-то такое, горючее.

Пожару сразу присвоили повышенный ранг "Пожар 2". Огонь разгулялся на площади 400 кв.м. На место выезжали 89 человек, 30 единиц техники. Работы по ликвидации пожара продолжались до 2 часов ночи. Сам автосервис выгорел дотла: к тому же пожарным пришлось залить его водой, чтобы не осталось ни малейшей искорки. По предварительным данным пострадала одна машина.

Досталось и соседнему автосервису - он находится на расстоянии полутора метров. Его тоже залили водой, чтобы не начался пожар и здесь: пожарные опасались, что какие-то угольки могли попасть в здание. К счастью, пожарным удалось спасти от пожара все соседние здания. Огонь дальше не перекинулся.

Напомним, что пожары на улице Алма-Атинской не редкость. В прошлом году рядом с этим автосервисом горело кафе "Беркут", до этого - сервис "Автолюкс". Горожане говорят - мол, проклятое место. На самом деле, специалисты считают, что здесь слишком слабая проводка - она не рассчитана на такое сосредоточение потребителей. Раньше здесь находились исключительно дачные участки. Сейчас на Алмаатинке модное место для бань, кафе, автосервисов, которые, в основном, держат владельцы из соседних республик.