Импланты с прицелом, умный бетон и кибертренировки: в Тольятти нашли самых прогрессивных IT-разработчиков

Точно в десну!

В Тольятти выбрали самых прогрессивных и иновационных разработчиков в сфере IT. Итоги регионального этапа всероссийского Startup Tour "Цифровой регион". На протяжении нескольких дней участники этого грандиозного мероприятия могли пообщаться с менторами, получить консультацию по своим проектам. А 15 марта назвали лучших из лучших. Победителю досталось 300 тыс рублей на развитие проекта. Лидером стал основатель компании - резидента "Жигулевской долины" - "Инбио".

- На суд менторов и жюри Никита Казарин представил проект "Дентальная навигационная система Инбио IT. Она предназначена для того, чтобы стоматологическая инплантация стала еще более точной. При этом весь ход операции контролируется компьютером, - рассказали организаторы конкурса.

Разработка самарских IT-шников - это прорыв в стоматологии. Система делает процесс установки импланта похожим на компьютетрную игру. Врач в виртуальных очках видит любые отклонения в режиме онлайн. В итоге имплант можно поставить с точностью до 0,5 мм. Сам Никита Казарин учится на старшем курсе медицинского университета, как и ребята из его команды. С помощью новой системы уже проведено 40 операций, 10 из них - на реальных пациентах.

- Теперь мы собираемся доработать прототип, чтобы использовать 3D-технологии. Выигрыш направим на развитие этого направления. Сейчас мы заканчиваем регистрировать юрлицо на территории технопарка "Сколково", - рассказал Никита Казарин.

Кибертренировки для всех

Еще один победитель тольяттинского Startup Tour - Владимир Бураков. Он разработал специальную программу кибертренировок для шлема виртуальной реальности. Ей уже заинтересовались в самарской федерации бокса.

- Такие тренировки позволяют оттачивать навыки боевого мышления на 50%, концентрацию увеличить на 15% и получить онлайн статистику прогресса в процессе тренинга, - говорит разработчик.

Установить такое программное обеспечение можно на любые шлемы виртуальной реальности. И в целом, по словам автора, использование программ позволяет пользователю сэкономить на обучении, получив тот же результат.

Что умеет умный бетон?

Индивидуальный предприниматель Григорий Ларькин первое место в своем треке получил за проект "Многоцелевой Конструкционный Рулон Бетон (Multipurpose Construction Roll Concrete) с элементами встраиваемой системы мониторинга". Суть идеи проста: разработка позволяет без перемешивания песка и цемента быстро изготовить бетонную конструкцию или закрыть люфт в дорожном полотне.

- Мы придумали, как задавать необходимую прочность еще в процессе изготовления. Процесс настолько автоматизирован и контролируется компьютером, что испортить дело не может даже самый неумелый работник. Сейчас мы готовы начинать продажи, - рассказал автор проекта.

Всего в полуфинале конкурса были представлены более 30 проектов. Все победители регионального этапа Open Innovations Startup Tour получили приглашения на Startup Village — самую крупную в России и СНГ стартап-конференцию, которая состоится в конце мая в ИЦ «Сколково».