Как тебе такое Илон Маск? В Тольятти будут испытывать марсоходы, помогая "Роскосмосу"

13 апреля в Тольятти будут испытывать не новую модель "Лады", а самые настоящие марсоходы. Вернее, участие в первой миссии проекта "Космическая Одиссея" примут прототипы роботов. Но они должны будут выполнить серьезные задания: исследовать рельеф сложного ущелья в автономном режиме, снять картинку и передать ее в Центр. Сконструировать таких роботов предлагают всем желающим: для участия в проекте нужно собрать свою команду, разработать инженерное решение и вступить в бой.

- Мы - команда людей, которые объединены великой мечтой - посетить далекие планеты. Думаете, это бред? Мы скажем, что нет ничего невозможного, - говорят авторы проекта "Космическая Одиссея", российские Илоны Маски. Они уточняют: сейчас идет поиск команд, в них могут войти люди разного возраста, имеющие разный опыт. Главное - мечтать о покорении космических пространств.

Первые участники разрабатывают своих роботов

Идею "Космической Одиссеи" уже поддержали крупнейшие предприятия - НПО им. Лавочкина, РКЦ "Прогресс", "Роскосмос".

- От вас потребуется включение в поиск инженерных решений, создания инновационных роботов и автономных систем управления, поиска новых принципов движения, - говорят организаторы. Первые участники уже появились - они готовят проекты своих марсоходов. Что же, может быть современной космической промышленности и не хватает упрямых самородков, вроде Сергея Павловича Королева?

Первая миссия - освоение космоса приурочена к Дню космонавтики.

- Мы решили, что такой проект с последовательным выполнением миссий позволит шаг за шагом добиться реализации всей программы. И, привлекая и отбирая команды малых конструкторских бюро, мы готовы создать объединение, способное справиться с большими задачами, - рассказывает один из идеологов проекта, тольяттинец Сергей Михалев, владелец малого конструкторского бюро, работающего с НИОКРами.

Подробности космической Одиссеи - на сайте проекта. В день турнира все марсоходы будут соревноваться между собой. Победители получат поддержку от партнеров проекта, приоритеты при поступлении в специализированные вузы и поддержку в проведении исследовательских работ для развития инженерных решений.

Покорение Марса будет проходить по адресу: г. Тольятти, ул. К.Маркса, 27, КДЦ “Буревестник”. Следующую миссию готовы принять в Калининградской области. Правда, пока не известно, какую миссию будут выполнять в этом регионе.