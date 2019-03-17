2019-03-17T23:56:09+03:00
Общество

Концерты в Тольятти на март - апрель 2019 года: песни "КиШ", Розенбаум и шоу Сергея Лазарева

Представляем афишу концертов в Тольятти на март - апрель 2019 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сергей Лазарев приедет в ТольяттиСергей Лазарев приедет в Тольятти
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Концерты в Тольятти на март-апрель 2019 года порадуют любителей различных стилей музыки. В автограде побывают и известные поп-исполнители, и представители панк культуры, и современные музыканты.

21 марта, 19.00

КняZZ с программой "Назад в будущее"

Группа КняZZ выступит в Тольятти с большой новой программой, которая соединит две эпохи творческого пути Андрея Князева. В этот вечер прозвучат бессменные хиты "Короля и Шута", а также любимые песни с разных альбомов новой группы. В новую программу попадут треки и из будущего альбома команды.

Мир сказок, море драйва и позитива ждут честной народ - всем Хой!!!

ДК Тольятти, б-р им. Ленина, 1А

Цена: 800-3000 рублей

29 марта, 22:00

Концерт певицы Светы

Очаровательная певица Света даст в Тольятти клубный концерт. Ее песни известны и понятны всем: исполнительница поет о любви, об истинных чувствах, которые близки каждому. Такие хиты Светы как "Дорога в аэропоррт", "Синеглазые дельфины", "Лети за облака" знают и любят многие. В Тольятти эти песни прозвучат в конце марта на концерте Светы.

Так же в эту ночь:

-Резиденты «ANTSY DJ BAND» - DAKET \ KOLYA SNEG

-MC RHYME

-Шоу-балет «MAISON GIRLS»

MAISON бар, ТРКЦ "ВЕГА", ул. Юбилейная, 40

Цена: 700 рублей

10 апреля, 19.00

THERR MAITZ

Антон Беляев, главный музыкант шоу «Голос» на Первом канале и один из самых стильных людей России по версии GQ, играет в составе Therr Maitz неглупую и энергичную электронику. Именно такую музыку он представит в Тольятти 10 апреля. На концерте лучшего исполнителя по версии iTunes и Apple Music скучно точно не будет.

Культурный центр "Автоград", ул. Юбилейная, 8

Цена: 1000 - 2800 рублей

13 апреля, 19.00

Александр Розенбаум в Тольятти

Известный исполнитель авторских песен выступить в Тольятти с концертом в середине апреля. В этот вечер Александр Яковлевич исполнит лучшие свои хиты, знакомые каждому гостю мероприятия. Вместе со своей "Старой армией" исполнитель обязательно пробудит в душах всех любителей своего творчества ностальгические нотки.

ДК Тольятти, б-р им. Ленина, 1А

Цена: 1000-3800 рублей

19 апреля, 19.00

Шоу Сергея Лазарева

Один из самых известных и звездных исполнителей современной поп-культуры. Сергей Лазарев - бронзовый призер "Евровидения -2016", представитель России на "Евровидении-2019". В Тольятти он представит шоу, приуроченное к 35-летнему юбилею артиста, которое впервые было презентовано на масштабном концерте весной 2018 года. Сергей Лазарев в Тольятти в 2019 году обещает удивить публику не только известными песнями, но и хитами, которым только еще предстоит покорять чарты. Качественная музыка, живой звук, невероятная энергетика - концерт любимого исполнителя точно оставит множество позитивных эмоций.

Культурный центр "Автоград", ул. Юбилейная, 8

Цена: 1200-4500 рублей

27 апреля

Концерт группы "Мельница"

Хелависа и ее музыканты привезут в Тольятти программу "Альхимейра. Лучшее". Это будет первый концерт группы в автограде. Организаторы обещают, что в новом шоу будет сосредоточено все самое лучшее из вселенной "Альхимейра". Самые известные хиты, лучшая музыка и любимые герои фольклора. Каждый концерт группы становится историей, стать ее частью - незабываемое удовольствие.

ДК "Тольятти", б-р Ленина, 1А

Цена: 1200-3000 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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