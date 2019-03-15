Цены на проезд в маршрутках в Самаре поднимутся? Что за лицензия на автобусные перевозки? Какие изменения ждут перевозчиков в 2019 году

С 1 марта 2019 года перевозить пассажиров на автобусах можно только при наличии лицензии. Причем получить ее нужно не только на общественный транспорт, но и на автопарк юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Весь транспорт, который будет находиться в собственности компаний, окажется в едином реестре. Лицензия бессрочная.

Если раньше один автобус мог фигурировать в двух-трех организациях и заниматься перевозками в нерабочее время или возить и школьников, и работников какого-то предприятия, то с 1 марта делать это запретили на законодательном уровне.

Проверять наличие лицензии на транспорт сотрудники ГИБДД будут через мобильное приложение. За отсутствие этой лицензии грозит штраф:

для граждан и должностных лиц - 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - 100 тысяч рублей; для юридических лиц - 400 тысяч рублей. Или же нарушителям грозит приостановление деятельности до 90 суток.

По словам начальника Территориального отдела Госавтодорнадзора по Самарской области Средне-Волжского МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Евгения Живаева, изменения в законе нужны, в первую очередь, для безопасности граждан. Он отметил, что из-за незаконных перевозок увеличилось количество ДТП.

- Сегодня уже 28 хозяйствующих субъектов подали заявление на лицензию. У тех, у кого была лицензия до 2019 года, придется ее переоформлять, - рассказал Евгений Живаев.

Отметим, что если у вас есть лицензия, но вы решили купить еще один автобус, то нужно написать заявление, чтобы в реестр добавили новое авто, а также заплатить госпошлину – 750 рублей.

Однако это еще не все новшества, которые ждут перевозчиков в 2019 году. С 1 июля компании, которые владеют маршрутками, будут обязаны установить на свои машины тахографами. Кроме того, власти планируют запретить брать перевозчикам машины и водителей в аренду. По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, так государство пытается перевести перевозчиков в легальный бизнес:

- Сразу могу сказать, все маршрутки находятся в теневом бизнесе. Я специально неоднократно обращался в налоговую инспекцию – перевозчики сдают нулевые отчеты. Это значит, что они говорят государству: «мы перевозим ноль пассажиров». Государство делает определенные шаги, чтобы изменить ситуацию. Оно говорит «нет» аренде ТС с экипажем. Если раньше какой-то перевозчик мог сказать: «Вася, пошли ко мне». Этот Вася шел к нему, перевозчик лепил ему на стекло номер маршрута, заключал с ним какой-то договор, который в конце дня рвал, а тот ездил и собирал деньги. Что-то он оставлял себе, что-то отдавал перевозчику. Теперь этот Вася должен быть в штате.

Кроме того, Маркин заявил, что сейчас в городе ни в одной маршрутке нет тахографа.

- С 1 июля у маршрутчиков должна быть контрольно-кассовая техника, тахографы. За них будет штрафовать ГАИ. У нас ни одного тахографа на маршрутках нет. Поэтому бизнес нужно превращать из незаконного в законный, - считает руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин.

Кроме того, по мнению городских властей, изменения приведут к тому, что в маршрутках поднимутся цены на проезд, а некоторые маршруты просто могут исчезнуть. Касается это, прежде всего, маршруток, которые работают на окраинах города, например, в Куйбышевском районе. Перевозчикам будет просто не выгодно их содержать. Однако сейчас предсказать реакцию на летние изменения, очень сложно.