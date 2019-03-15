Исполнительный директор промоутерской компании «Битва на Волге»: «Мы определились с соперником Александра Емельяненко»

Известный боец ММА Александр Емельяненко объявил о подписании контракта с промоущеном «Битва на Волге». Первый бой младший брат Федора Емельяненко проведет в мае этого года – на «Битве на Волге 11» в Самаре. Подробностями предстоящего турнира и боя Александра Емельяненко с корреспондентом «КП-Самара» поделился исполнительный директор «Битвы на Волге» Максим Протасов.

- «Битва на Волге 11» в Самаре – это уже решенный факт. Она пройдет 10 мая. Контракт с Александром Емельяненко обычный типовой. Мы с Александром в старых дружеских отношениях. Промоутерская компания и президент федерации ММА Самарской области Александр Гурьянов с Сашей на постоянном созвоне. Более того, мы определили соперника Александра Емельяненко. Сейчас решаем все юридические нюансы - сказал Протасов.

- Кто соперник – это секрет?

- Мы не готовы это обсуждать, пока не закончим юридические моменты по контракту с соперником Александра. Плюс мы следим за интересом людей – они предлагают Вячеслава Дацика, предлагают Сергея Харитонова. Нам интересно на это смотреть, мы изучаем рынок.

- Но это не Харитонов и не Дацик?

- Я этого не говорил. У нас сейчас есть два человека, которые готовы биться с Сашей хоть завтра. Кто это точно будет – мы скажем чуть позже. У нас сейчас будет 10-ая, юбилейная «Битва на Волге», думаю это будет хорошим поводом объявить соперника.

- Скандальная репутация Александра Емельяненко не помешала подписать с ним контракт?

- Мы, конечно, не разделяем таких поступков, но в трудную минуту надо друзей поддерживать. С пониманием относимся к сторонникам порицания

Александра, но проступок не настолько серьезный чтобы отворачиваться от человека. Я думаю, что это тот самый случай, когда надо человека поддержать.

- «Битва на Волге 11» пройдет в «МТЛ Арене»?

- Да, в Самаре 10 мая в «МТЛ Арене». У нас другой площадки подходящей здесь нет, она максимально подходит под наши требования.

- Может быть, попробовали бы сделать как в Санкт-Петербурге UFC – провести турнир на стадионе? Не было мыслей сделать «Битву на Волге» на «Самара Арене»?

- Технически мы всё можем провести спокойно, вопрос – готовы ли в таком количестве собраться люди.

- На «Битве на Волге 10» на «Лада-Арене» ожидается аншлаг?

- Да, у нас билеты раскупают. Мы работаем над этим и с мэрией Тольятти, и в Самаре плотно работаем. Будем нагнетать ажиотаж вокруг события. Сейчас уже самые дорогие билеты раскупают на ура, успевай их только отдавать. Большой интерес со стороны диаспор - в главном бое встречаются Армен Гулян и Умар Нурмагомедов (брат Хабиба). Хабиб приедет поддержать брата и будет почетным гостем на турнире.

Очень интересный бой будет между чемпионом «Битвы на Волге» Шамилем Абасовым и чемпионом Европы Ризваном Куниевым.

Так же ожидаемым противостоянием будет между тольяттинцем Максимов Труновым и чемпионом промоушена Нурулло Алиевым.

Всего на юбилейную битву мы решили подарить зрителям пять защит пояса «Битвы на Волге»! Как говорит Александр Загорский: «Приходите, будет жарко!»

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