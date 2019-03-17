"Зимой мужчины просят откопать машину за деньги, женщины ни разу не предлагали". Откровения дворника с 30-летним стажем

Дворник - женская работа?

Прошедшую зиму самарские дворники будут вспоминать еще долго: как страшный сон или экскурсию в ад. Синоптики осторожно заявляют, что осадков выпало в два раза больше нормы. Люди, которым от этих осадков приходилось чуть ли не каждый день расчищать дворы, выражаются короче. Ко дню работника коммунального хозяйства журналисты "КП-Самара" пообщались с женщиной-дворником, и узнали, почему она уже 30 лет машет метлой и лопатой, за что не любит жильцов и чему радуется.

- Я работаю дворником уже больше 30 лет. Начинала еще в Союзе, у нас тогда любая профессия почетна была. На самом деле, у нас сын и дочка почти друг за другом родились, муж на заводе работал, деньги нужны были, а детей надолго не оставишь. Я сама родом из деревни, работы не боюсь. Вот и пошла чистоту во дворе наводить. Потом так и осталась: в 90-е не очень большой опыт работы был, а потом я уже и боялась что-то менять, да и кому женщина "под 40" без какого-то опыта нужна. Но я не жалею. Говорят, в столице в основном дворники - люди из соседних республик, которые на заработки приезжают. У нас наоборот, в основном все-таки местные работают. Те, кто уже ближе к пенсии, или пенсионеры, женщин очень много, все-таки зарплаты тут не огромные, мужчины стараются поприбыльнее работу найти. Хотя у меня во дворе неподалеку есть дворник, у него образование высшее, и он из двора своего сделал райский сад какой-то - руки золотые у человека. Скульптуры поставил, таблички, деревья подстригает. Нравится ему просто.

Я работаю рано утром, стараюсь часов до 10 управиться со всем, потом отдыхаю, с внуками занимаюсь. Рабочий день обязательно 7-8 часов, в субботу - пять часов. В праздники оплата двойная. В месяц у меня лично получается около 15 тыс. рублей, это еще много, зависит все от количества квадратных метров, которые убираешь, у меня два больших двора. Премии дают, если жильцы благодарности отправляют. У меня такое случается. А если жалуются могут и оштрафовать. У меня, хорошо, начальник ЖЭУ понимающая, на глупости всякие реагировать не будет. Но бывает такое на других участках, что реально дворники не выходят на работу, тогда да, наказывают их. Еще хорошая льгота - скидка на квартплату.

Чаще всего дворниками работают женщиныФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Машину завалило? С вас 300 рублей

- Зато у меня каждое утро с зарядки начинается: встала в 5 утра, лопату в руки - и давай, только успевай махать. Или метелку, если летом или осенью. Зимой, конечно, сложнее всего. Особенно в этом году - я уже в окно по вечерам смотрю и прошу у Бога: "Давай, хоть завтра без снега?" Если сильно снег валит, могу и в 4 утра встать, чтобы к 7 утра, когда первые жители на работу идут, уже были дорожки прочищены, дверь подъездная открывалась. После снежной ночи выходишь на улицу - картина, как после ядерной зимы. Ни одного человека, никаких следов, только птичьи крестики повсюду, и чистое поле. Иногда даже скамеек не видно.

Лопаты нам сейчас, слава Богу, выделили алюминиевые и пластмассовые. Еще пару лет назад у меня такая тяжелая была, железная или что там, пока ее поднимешь, уже надорвешься. А сейчас попроще. А вот метлы мне больше чилиговые нравятся, деревянные, а от этих пластмассовых толку мало. Но по нормативам их почему-то убирать должны.

Если снег сразу убирать, то не так тяжело, он рыхлый, легкий, знай себе кидай. А вот дай ему полежать пару недель - уже будет "тренировка с отягощением". Нас этой зимой бросали на подкрепление на другие участки - вот пришлось помучиться, когда кто-то вовремя не убрал, а ты уже глыбы застывшие таскаешь.

Мужчины мне каждый день почти деньги платят. Выйдут часов в шесть утра, сунут пару-тройку сотен, чтобы машину их откопала. Женщины ни разу с такими предложениями не приходили, кстати. Наверное, неловко свою же просить. А сильный пол ничего, не стесняется. Хотя был у меня три года назад жилец в доме. Сам на джипе ездит, хорошая такая машина, дорогая. Так вот он выходил просто с лопатой, и еще половину двора отчищал. Смеялся, я сегодня, мол, вместо спортзала к тебе, баб Валь.

"На крышу посылают тех, кто не боится высоты"

- Работа дворника - расчистить площадку около подъезда в первую очередь и дорогу во дворе почистить - до выхода на "городскую" территорию. По-хорошему, конечно, должна приезжать машина и дорогу для автомобилей почистить, снег раскидать, но иногда во двор просто не проедешь, люди на ночь машинами заставляют все. Водитель приедет - посмотрит и уезжает, ему - если повредит какой-то автомобиль - потом штрафы, дурак он разве, так работать? Я раньше вешала всякие напоминалки в подъезде, мол, уберите машину. Но реакция неадекватная, орать еще на меня начинают, мол, мы вам что, всем должны. Ну, с другой стороны, нравится вам - пусть колея остается, царапайте машинам "брюхо".

Еще проблема - сосульки и снег, который падает с крыши. Это уже не моя зона ответственности, но мне самой страшно. Я же должна все эти тропки почистить, и вдоль дома, а как это сделать? Пишем своему начальству, говорим: мол, бригаду присылайте кровельщиков. А какая тут бригада, у нас их хорошо если десять человек. Нас, женщин, на крышу не посылают, конечно, а вот мужчин просят помочь. На свой страх и риск. Ни обучения, ничего. Только спросят: "ты высоты боишься?" Если нет - страховку дают и посылают наверх. У нас вот возмущаются сейчас в интернете, что крыши текут. Ой, дорогие мои, видели б вы, кто их вам чистит. И ломом по шиферу дадут, это не сомневайтесь. Не везде так, конечно. Но людей просто не хватает. Бывает, что нанимают со стороны, юрлицо вроде какое-то. К нам в соседний двор такие пришли: залезли пацаны молодые на крышу, вообще без веревок, без всего. Я давай звонить начальству:"Вы что творите, они же поубиваются!". А мне говорят: это не наши, мы им просто заплатили.

Лед еще убирать сложно. Ломом мы отбиваем лед со ступенек, отмостков. Но всю дорогу я, конечно, ломом не раздолблю. Никаких современных реагентов нам для дворов не дают, это только на дороги и тротуары. У нас - соль и песок, посыпаешь и ждешь несколько часов.

Снегоуборочная техника не так часто заезжает во дворыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зачем презервативы кидать в сугроб?

Для меня до сих пор непонятно, почему сами жильцы так не ценят чистоту и в подъездах, и во дворе. Вот мы жили в своем доме в деревне, ты же во двор гадить не выйдешь. А в городе именно так делают. 21 век, а люди мусор из окон выкидывают. И просто всякие упаковки, и прямо мусорные пакеты. Это же все у них под окнами!

Самая частая находка - презервативы. И зимой на сугробах валяются, а уж когда снег таять начинает - сотни вылезают. Честно - не знаю, как так у людей получается. Какое удовольствие после секс на балкон бежать и швыряться этими штуками. Может, просто выходят покурить и теряют их?(смеется)

Однажды я с утра кошелек нашла: посмотрела карту банковскую, хозяйку определила. Она ночью поздно возвращалась, из такси вышла и кошелек вылетел. Конечно, вернула. Она меня поблагодарила потом, сначала деньги предлагала, я взяла, конечно. Потом еще тортик вечером принесла. А в другой раз выхожу - гитара на дереве висит. Муж пришел домой пьяный, жена от злости выкинула, он и не знал. Повезло ей, инструмент в ветках запутался, выжил. А так я и не знаю, получила бы она, конечно, по полной программе.

Я жду весны, конечно. Сейчас субботники пройдут, грязь сойдет, и будет легче уже. Летом я во дворе за клумбами ухаживаю, стараюсь красоту сделать своими силами. Вот, многие ругают украшения из покрышек, бутылок, смеются, называют презрительно это все "ЖКХ-арт". А для нас это ведь тоже отдушина. Я свой двор воспринимаю как свой, как будто в частном доме. Хочется, поэтому, красоту навести. Я зимой мастерю кормушки для птиц, летом - всякие фигурки. Все-таки большинство жильцов "спасибо" говорят.

СПРАВКА КП

Средняя зарплата дворника в Самаре 11739 рублей

Часовая ставка около 100 рублей