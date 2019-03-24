2019-03-24T14:13:50+03:00
Происшествия

«Черный дым по всей улице»: в Самаре в районе Постникова оврага горит дом

Пожару присвоен второй ранг опасности [фото, видео]
Евгения ВАСИНА
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Стали известно, что горит в Самаре в районе Постникова оврагаСтали известно, что горит в Самаре в районе Постникова оврагаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В воскресенье примерно в 14 часов улицу Ново-Садовую в Самаре заволок густой дым. Чуть позже стало известно, что же горит в районе Постникова оврага. Как сообщили корреспондентам «КП-Самара» очевидцы, на улице Новомайская вспыхнул частный дом.

В Самаре горит частный дом.

Частный сектор находится прямо между новым жилым комплексом и оврагом. Огонь вспыхнул в одноэтажном доме и быстро захватил его крышу.

В Самаре горит частный дом. На место ЧП прибыла машина скорой помощи.

- Крыша буквально полыхает, было видно, как искрились электропровода. От этого чуть не загорелось дерево, - рассказали очевидцы происшествия.

Сейчас на места пожара работают сотрудники МЧС России по Самарской области, также туда прибыла машина «скорой» помощи.

Густой дым видно издалека Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Густой дым видно издалекаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

- Сообщение о пожаре в частном доме поступило в 14:16. Дом на двух хозяев, его площадь 120 кв.м., находится на ул. Новомайская. Угрозы распространения огня нет, пострадавших тоже нет. Сейчас на месте пожара работают по второму номеру опасности. Привлечено 64 человека и 16 единиц техники, - пояснили в региональном МЧС.

В Самаре с огнем борются 64 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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