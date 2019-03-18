Баскетболисты «Самары» финишировали на 2 месте в регулярном чемпионате Суперлиги и сыграют в 1/4 финала с «Уралом»

Регулярка завершилась битвой лидеров Суперлиги

По сути, матч «Восток-65» - «Самара» уже ничего не решал. Сахалинцы уже точно выходили в плей-офф с первого места, самарцы уже точно были вторыми. Однако было в этой встрече кое-что особенное, ведь на Сахалине в последнем туре регулярного чемпионата прошла, возможно, репетиция финала Суперлиги. Кроме как на последней стадии эти команды в плей-офф встретиться нигде не смогут.

В первом круге волжане проиграли дерзкому новичку Суперлиги за шесть секунд до конца встречи. Все решила «треха» американца Квамейна Митчела.

В этот раз борьба снова была упорной, но «Восток-65» победил с более комфортным отрывом +14. Хотя начиналось все для «Самары» очень радужно.

8:1 ко второй минуте матча – Илья Громовс, Баден Яксен и Алексей Нестеров были в ударе. Хозяева попытались сравнять (им это даже в какой-то момент удалось), но после первой четверти «Самара» вела 26:16. Вот только после этого что-то сломалось. «Восток» по-настоящему разбушевался. Был даже отрезок, когда хозяева накидали гостям 14 очков, а волжане ответили одним. В итоге на большой перерыв команды ушли при счете 48:37 в пользу «Востока».

Дальше хозяева только отрывались в счете. В четвертой четверти «Восток» держал «Самару» на комфортном расстоянии в 25-30 очков. Расслабиться хозяева позволили себе только в самой концовке. Однако не настолько, чтобы упустить победу. 84:70 – в матче, который ничего не решал, но удар по самолюбию «Самары» приличный.

Так «Восток-65» заявил и самарцам, и всей Суперлиге, что он готов пройтись катком по соперникам в плей-офф и увезти «золото» чемпионата на Сахалин.

Алексей Голяхов теперь выступает за «Восток-65».Фото: БК «Восток-65»

И играет он под 63 номером. Фото: БК «Восток-65»

Чемпионы двух последних лет не попали в плей-офф

Вообще для «Востока-65» этот сезон в Суперлиге стал дебютным. И с ходу победа в регулярке. Весомая заявка на чемпионство. Однако рано делать какие-то выводы: в прошлом году «Самара» стала первой по итогам регулярного чемпионата, но в финале уступила «Спартаку-Приморье» и довольствовалась серебряными медалями.

В этом году команда из Владивостока, которая летом просилась в Единую лигу ВТБ, не пробилась даже в плей-офф Суперлиги. 10 место для «Спартака» - это провал.

Зато состав игр на вылет и без «Спартака» получился любопытным. «Восток-65» проэкзаменует «Новосибирск», «Спартак» из Санкт-Петербурга сыграет с еще одним дебютантом «Буревестником» из Ярославля, «Темп-СУМЗ-УГМК» померится силами с «Уралмашем», а «Самара» встретится с еще одним клубом из Екатеринбурга – «Уралом».

Чемпионы двух последних лет - «Спартак-Приморье» и «Университет-Югра» - довольствуются лишь плей-аутом.

Вряд ли у кого-то есть сомнения, что «Восток» преодолеет первый раунд плей-офф. У клуба из Сахалина подобралась серьезная банда. В ней несколько человек из «Самара»: Алексей Голяхов, Артем Яковенко, Агасий Тоноян.

У «Самары», впрочем, команда тоже солидная. Тем более волжане по ходу сезона укрепились двумя бывшими игроками рижского ВЭФа – Ильей Громовсом и Баденом Яксеном. Это будет славная охота.

Баден Яксен пополнил состав самарской команды по ходу сезона. Фото: БК "Самара"

Серия до 3-х побед стартует 25 марта в Самаре

Серия плей-офф в Суперлиге длится до трех побед. В четвертьфинале у «Самары» будет стартовое преимущество перед «Уралом» - серия стартует в Самаре.

- Первый и второй матчи серии до трех побед пройдут в Самаре 25 и 27 марта. Третий и, если понадобится, четвертый матчи - в Екатеринбурге 30 марта и 1 апреля. Если соперники затянут серию до пятого матча - он состоится также в Самаре 4 апреля, - рассказали в пресс-службе самарского клуба.