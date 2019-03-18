Свинья в сережках и поросенок от преступника: майор полиции из Самары собрала коллекцию из 1000 и одной хрюшки

Свинская коллекция

Самарская сотрудница полиции собрала коллекцию из 1000 и одного поросенка. Собрание пополняется практически ежедневно: с пятачком и хвостиками у Людмилы Солдатовой и ложки-свинки, и кружки, а еще статуэтки, вышивки, подсвечники, мягкие игрушки и магниты.

- Первая свинья появилась в моей жизни в 1996 году. Я пошла на день рождения к подруге, а подарка у меня не было. И я купила в «Роспечати» поросенка за 16 рублей, - вспоминает Людмила. - Гостей такой подарок развеселил, мол “подруге свинью подложила”, а я ответила: “на удачу”. И правда, вскоре у подруги произошло счастливое событие. Мы так и решили, что счастье принес поросенок!

Свинские подарки Людмиле дарят постоянно

С тех пор собирать поросят начала Надежда, а потом и Людмила. Хрюши потекли в дом почти рекой. Друзья приносили их в подарок, отдавали своих.

- Вот, например, поросенок с Урала. Он сделан из мраморной крошки, свин сидит на змеевике, а вокруг россыпь полудрагоценных камней, - показывает любимый экспонат Людмила. - Или вот, советские “поильники” из пластмассы - идеально подходят для холодных напитков. Но самые дорогие для меня те, что делали в подарок дети из семей, которым я помогала вещами, игрушками.

Есть и такие свинки, которых Людмила никогда не оставляет дома - это денежный талисманчик в кошельке и брелок на ключах.

Новое пополнение коллекции

Свинья от задержанного преступника

Людмила - майор внутренней службы ГУ МВД России по Самарской области. Поросят ей сейчас дарят коллеги. А одного деревянного хряка смастерил для женщины-полицейского задержанный ею преступник.

- Я, как полицейский, несколько лет назад участвовала в задержании мужчины из Тольятти. Он оказался в колонии, но через несколько лет со мной связалась его мама и передала от него подарок – поросенка, которого он сделал сам из дерева, специально для меня, - делится Людмила. - Мне приятно думать, что человек осознал, что это не я такой злой милиционер, задержала его, а получил он за дело.

Имен своим экспонатам Людмила не дает. Еще бы, Их же очень много! Но помнит историю появления каждого. Например, янтарный хряк приехал из Калининграда, венчик-поросенок - из Парижа. Есть и поросята “18+”. Их Людмила не стесняется. Презентами постоянно хвастается в социальных сетях.

- Поросят дарят те, с кем чаще общаюсь, сейчас это коллеги. Мое увлечение помогает тем, кто не знает, что подарить. В моем случае вообще думать не нужно! - улыбается майор внутренней службы.

Вот этого желтого поросенка смастерил для Людмилы раскаявшийся преступник

Янтарный поросенок помогает писать пресс-релизы

Людмила призналась, что любимую работу ни на что не променяет, даже на музей хряков, но мини-экскурсии уже проводила.

- 23 февраля у соседей были гости, так три солидных дяди пришли посмотреть мою коллекцию и застыли, - уверяет Людмила. - Они долго любовались свинкой с сережками в ушах и накладными ресницами.

Несколько поросят всегда у Людмилы в сумке, это, как правило, “новенькие”, те, что только что подарили.

Удивительно тонко выполненная работа - свинка настоящая красотка

- Поросята и в работе помогают, они же заряжены позитивом, добром и теплотой тех, кто подарил. Поросенок из Калининграда из янтаря, которого передал мне друг - редактор популярного информпортала, в особо тяжёлых случаях, при написании пресс-релиза, может навести на удачную мысль, - шутит Людмила, - А если серьезно, мне кажется, что удачу приносят не поросята, мы добываем ее сами - упорным трудом, желанием достичь благородной цели, терпением и взаимовыручкой.