Командный успех: сборная АО «Самаранефтегаз» вернулась со спартакиады «Роснефть» с бронзой

В течение шести дней 560 лучших спортсменов компании сражались за победу в хоккее, беге на коньках, лыжных гонках и эстафете на санях. АО «Самаранефтегаз» делегировало на зимние состязания 18 спортсменов. Они вернулись с «бронзой». Это итог серьезной подготовки и консолидации команды, стремящейся к победе. Один из самых опытных бойцов - машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт цеха по поддержанию пластового давления Денис Канарейкин. Хоккеем он увлекается с семи лет. Из-за травмы связать свою жизнь с профессиональным спортом не смог. Но и расстаться со льдом и клюшкой не захотел - в свободное от работы время по-прежнему играет с друзьями и коллегами. И вот результат: звание лучшего вратаря в турнире по хоккею и пятое командное место. Так высоко в турнирной таблице хоккеисты АО «Самаранефтегаз» еще не поднимались.

- Это шаг вперед: мы сыгрались, - уверен Денис. - Звание лучшего вратаря не только моя заслуга - ребята буквально падали на шайбу, не давали забивать.

Славное спортивное прошлое за спиной и у Ирины Складневой - оператора технологических установок цеха по подготовке нефти №4 управления подготовки нефти. Она и сейчас при первой возможности встает на лыжи и отправляется в лес штурмовать труднопроходимые трассы и горки. Лыжница уже третий раз принимает участие в корпоративной спартакиаде.

- В прошлом году я была вторая, в этом - первая в женской индивидуальной лыжной гонке на дистанции 5 километров, - улыбается Ирина.

В отличие от своих коллег по команде инженер I категории производственно-технического отдела управления добычи нефти и газа Ирина Власова занималась легкой атлетикой, а на коньки вставала лишь ради развлечения. Но, надев папины хоккейные коньки, неожиданно для самой себя показала неплохой результат в шорт-треке и вошла в сборную АО «Самаранефтегаз». В этом году она стала четвертой в этой дисциплине.

- Многие говорят: обидно, ведь ты была в шаге от пьедестала. Нет, не обидно! Это большое достижение и замечательный результат для меня. Буду стремиться к новым личным рекордам.