2019-03-19T11:33:40+03:00
Общество

Футбольные секции для детей в Тольятти 2019: адреса, как записать ребенка

«КП-Самара» составила список футбольных секций Тольятти 2019, в которых подготовят будущих Месси, Модричей и Роналдиньо
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В Тольятти находится знаменитая академия им. КоноплеваВ Тольятти находится знаменитая академия им. КоноплеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После чемпионата мира 2018 большая часть людей в России заболели футболом. В том числе и в Тольятти, где по большому футболу все очень соскучились. Тем более, что на время ЧМ-2018 в город заехала сборная Швейцарии. Если вам вдруг захотелось, чтобы ваш сын (или дочь) стали профессиональными футболистами и достигли славы Марсело, Бейла или Рибери, мы готовы вам помочь. «КП-Самара» публикует список футбольных секций Тольятти 2019.

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №12 «Лада» г.о. Тольятти

Занятия проходят по адресу: Тольятти, ул. Революционная, 80 (стадион «Торпедо»)

Телефон: (8482) 69-29-59, 69-29-49

Сайт: www.ladafootball.ru

2. АНО «Академия футбола им.Ю.Коноплева»

Адрес: 445142, Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, 23 Б.

Телефоны: 8 (8482) 55-91-15, 55-91-16

Сайт: www.afbk.ru/

3. МБУ «Школа № 16» - структурное подразделение СДЮСШОР «Венец»

Занятия проходят по адресу: Тольятти, ул. Баныкина, 12 (МБУ № 26)

Телефон: +7 8482 48 02-67

4. МБУ «Школа № 31» с углубленным изучением отдельных предметов

Занятия проходят по адресу: Тольятти, 32-й квартал (стадион «Спутник»)

Телефон: +7 8482 37 79-88

5. Футбольный Клуб «Импульс»

Телефон: 8(8482) 40-93-50

Сайт: https://www.fc-impuls.com/

6. Футбольная школа «ГЭЛАКСИ».

Адрес: Тольятти, Новый проезд 3, офис 309

Телефон: +7 927 892 20 80

Сайт: https://www.galaxy.football

Список предоставлен администрацией Тольятти. Если вашей футбольной школы не оказалось в материале, напишите нам об этом в комментариях к этому тексту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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