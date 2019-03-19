Футбольные секции для детей в Тольятти 2019: адреса, как записать ребенка

"Я не вижу семью и получаю копейки": врач-травматолог из Тольятти обнародовал свою расчетку с зарплатой в 14 тыс. рублей за месяц

В минздраве объяснили, что отделение травматологии в феврале не выполнило план, отсюда и отсутствие стимулирующих выплат и такая маленькая зарплата