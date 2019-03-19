Футбольные секции для детей в Тольятти 2019: адреса, как записать ребенка
После чемпионата мира 2018 большая часть людей в России заболели футболом. В том числе и в Тольятти, где по большому футболу все очень соскучились. Тем более, что на время ЧМ-2018 в город заехала сборная Швейцарии. Если вам вдруг захотелось, чтобы ваш сын (или дочь) стали профессиональными футболистами и достигли славы Марсело, Бейла или Рибери, мы готовы вам помочь. «КП-Самара» публикует список футбольных секций Тольятти 2019.
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №12 «Лада» г.о. Тольятти
Занятия проходят по адресу: Тольятти, ул. Революционная, 80 (стадион «Торпедо»)
Телефон: (8482) 69-29-59, 69-29-49
Сайт: www.ladafootball.ru
2. АНО «Академия футбола им.Ю.Коноплева»
Адрес: 445142, Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, 23 Б.
Телефоны: 8 (8482) 55-91-15, 55-91-16
Сайт: www.afbk.ru/
3. МБУ «Школа № 16» - структурное подразделение СДЮСШОР «Венец»
Занятия проходят по адресу: Тольятти, ул. Баныкина, 12 (МБУ № 26)
Телефон: +7 8482 48 02-67
4. МБУ «Школа № 31» с углубленным изучением отдельных предметов
Занятия проходят по адресу: Тольятти, 32-й квартал (стадион «Спутник»)
Телефон: +7 8482 37 79-88
5. Футбольный Клуб «Импульс»
Телефон: 8(8482) 40-93-50
Сайт: https://www.fc-impuls.com/
6. Футбольная школа «ГЭЛАКСИ».
Адрес: Тольятти, Новый проезд 3, офис 309
Телефон: +7 927 892 20 80
Сайт: https://www.galaxy.football
Список предоставлен администрацией Тольятти. Если вашей футбольной школы не оказалось в материале, напишите нам об этом в комментариях к этому тексту.
ИСТОЧНИК KP.RU