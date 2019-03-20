2019-03-20T11:10:12+03:00
Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги 22 марта 2019 года по лоту №1 перенесены на 22 апреля 2019 года
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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе датыи времени проведенияторгов -аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 22.03.2019 с 10.00 (мск) на 22.04.2019 на 09.00 (мск) по объектам недвижимости, составляющих Лот№1:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 310,2 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Подвал № 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, улица Лесная, д. 9, квартал 269, поз. №№8-15, 17-26, 38, 39, кадастровый номер 63:01:0256001:573,

Объект 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 158,6 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: № - 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, улица Лесная, д. 9, квартал 269, комнаты №№ 12-18, кадастровый номер 63:01:0256001:750,

Объект 3: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 320,7 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Подвал № 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, улица Лесная, д. 9, квартал 269, комнаты №№1-4, 6-9, 19-23, кадастровый номер 63:01:0256001:748,

Объект 4: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 316,8 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Цокольный этаж № 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, улица Лесная, д. 9, квартал 269, пом.н7, кадастровый номер 63:01:0256001:572

Начальная цена лота №1 – 60 826 763 руб. 49 коп., с учетом НДС 20% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 18 798 755 руб. 19 коп., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 9 072 614 руб. 10 коп., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 13 756 224 руб. 07 коп., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 4 – 19 199 170 руб. 13 коп., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 6 082 676 руб. 50 коп.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 22апреля 2019г. в 09 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 18апреля 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 18апреля 2019г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске19 апреля2019г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 22 апреля 2019г. с08:30 до 08:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 22 апреля2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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