Сковали наручниками и требовали квартиру: в Сызрани вооруженные преступники напали на скандально известного адвоката

Пришли под конец рабочего дня

Силовики Самарской области разбираются в обстоятельствах дерзкого нападения на адвоката из Сызрани Михаила Серова. Вооруженный налет в стиле бандитских девяностых на известного в городе юриста произошел 12 марта прямо в его офисе на улице Бабушкина, 6 .

- Туда ворвались двое неизвестных с ружьем. Они сковали пострадавшего наручниками, избивали его и требовали передать им и документы на квартиру, стоимость которой составляет около двух с половиной миллионов рублей, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Все длилось несколько минут, а после злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Кто это был и почему именно Серова выбрали в качестве жертвы сейчас неизвестно. В полиции отмечают, что по факту случившегося уже принято процессуальное решение.

Занимался делами с недвижимостью

- 14 марта в Следственном управлении МУ МВД России «Сызранское» по факту противоправных действий в отношении жителя города возбуждено уголовное дело части 3 статьи 163 УК РФ - "Вымогательство", - объяснили "Комсомолке" в ГУ МВД России по Самарской области. - По нему проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление и задержание лица, совершившего преступление.

Более подробную информацию стражи порядка не сообщают, ссылаясь на "недопустимость разглашения данных предварительного расследования".

Михаил Серов в своей профессиональной сфере часто занимался делами, связанными с финансами и недвижимостью. Врагов у него было достаточно, поэтому этот случай среди горожан никакого возмущения и удивления не вызвал, в социальных сетях некоторые даже пишут "заслужил".

Участник скандалов

В свое время мужчину также обвиняли в том, что он даёт людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, деньги под высокие проценты, а затем угрозами добивается их возврата.

Машину адвоката Антона Гуськова подожгли в прошлом годуФото: соцсети

Ровно год назад потерпевший оказался в центре скандала. По информации местных активистов, он избил человека, который не успел отдать ему долг. Причем, как говорят, не в первый раз,тем не менее Михаилу всегда удавалось избежать ответственности .

Сейчас юрист активно сотрудничает со следствием. Разбирательства продолжаются, подозреваемых пока нет. Ситуация находится на контроле у сотрудников прокуратуры.

В Сызрани адвокаты не первый раз становятся жертвами злодеев. Так, 9 января прошлого года преступники сожгли "Фольксваген Пассат" коллеги Серова - Антона Гуськова.

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