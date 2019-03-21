«Дедушка хотел, чтобы я был инженером»: откровения режиссера Самарского театра кукол

21 марта отмечают Всемирный день кукольника. Редакция «КП-Самара» решила в этот день заглянуть к тем, кто превращает кукол в живых персонажей. Иван Мокроусов больше 10 лет был актером в Самарском театре кукол, а с 2016 года стал режиссером.

Должен был стать инженером

В театр кукол Иван Мокроусов попал случайно. Поступил в ярославский политех, готовился к работе инженера, но на третьем курсе декан намекнул: пора сменить вуз.

- Если мне18-летнему кто-то сказал бы, что я буду работать в театре кукол, так еще и в должности режиссера, я бы долго смеялся и точно бы не поверил в это. У меня никогда не было стремления стать артистом. Это проделки случая, - уверяет Иван. - Мы создали свою команду КВН, успешно выступали, а вот про учебу я забыл. В начале третьего курса меня вызвал к себе декан и порекомендовал пойти в театральный.

Поступать бывший студент политеха решил на драматическое отделение. О том, что такое театр кукол, он даже не знал и вот тут случай и внес свои правки.

- Я дошел до третьего тура, но меня не взяли. После экзамена я остался грустить в фойе. А экзамены проходят в один день – сначала драматическая группа, а затем группа театра кукол. И тут ко мне подбежала девушка, попросила постоять в массовке, у них парней не хватало, - вспоминает режиссер. - Вышел на сцену я в печали. Еще бы! Я же великий драматический актер, а мне отказали. Комиссия попросила что-то спеть, станцевать, прочитать... В конце я услышал: «Мы вас берем». У меня был шок. Я подумал, что бросить всегда успею, поэтому и остался. Надо же было понять, что это за театр кукол и с чем его едят.

Иван Мокроусов на сценеФото: из личного архива

Родители к выбору сына отнеслись с пониманием, а вот дедушка смирился не сразу.

- Дед очень огорчился, даже поругался чуть-чуть. Он у меня коммунист старой закалки, начальник управления. У него было два мнения о моем обучении: его и неверное. Он очень хотел, чтобы я был инженером, - улыбается Иван. - Но мы с ним по-мужски поговорили. Я ему так и сказал: «Дед, ну зачем нашей стране плохой инженер? Пусть лучше будет хороший специалист в другой области». Дедушка смирился.

С отделения «Театр кукол» Иван так и не ушел, через полгода влюбился в свою специальность и заболел театром.

- Театр кукол - это удивительный мир, возможности, которые драматическому театру даже не снились. Например, драматический артист привязан к своему амплуа. Его инструмент - собственное тело. Если он выглядит как герой любовник, он и будет играть героя-любовника. У нас история другая, - объясняет Иван. - Наш инструмент - это кукла, созданная художником. Нас можно сравнить с музыкантом-мультиинструменталистом. Он свободен в выборе инструмента, на котором он будет играть. У нас так же. Даже в одном спектакле можно быть и принцем, и конем, и даже королем. Ты просто берешь в руки другой инструмент и перевоплощаешься.

Хорошая спортивная злость

Артист современного театра кукол должен в совершенстве владеть как минимум четырьмя системами кукол: петрушечная (надевается на руку), тростевая (держишь куклу рукой, есть возможность управлять ее головой, а руки куклы прикреплены к тростям), планшетная (работает на плоскости, кукловод сзади, а у куклы есть ноги) и марионетка (одна из самых сложных систем, кукла управляется с помощью нитей). К каждой приходится искать свой подход, привыкать к ее особенностям. Каждый раз, когда актеры берут в руки новую куклу, им приходится учиться заново. У каждой куклы свои нюансы, которые нужно разглядеть, понять возможности этой куклы. Артист учится с каждой постановкой.

- Первой куклой, с которой я работал, был Кот в сапогах. Это 2005 год. Тростевая кукла, одна из самых сложных систем, а я молодой, обученный в институте, но не имеющий ни малейшего представления о реальной работе в театре. Беру эту куклу и понимаю, что на фоне остальных артистов, за плечами которых 10-20 лет практики, я, извините, не дотягиваю. Тут пришло понимание, что это в университете я замечательный артист, а здесь мне многому нужно учиться. Возникла такая смесь чувств - немного заежилась гордость и появилась хорошая спортивная злость. Думаю: да что же я, хуже всех этих ребят? Вот это чувство я постарался пронести сквозь всю карьеру, чувство того, что я могу быть на уровне. У меня есть инструментарий, знания, нужно только работать.

Затяжной роман с птицами

Режиссером Иван Мокроусов становиться тоже не собирался. Опять вышла случайность.

- У нас давняя дружба с Николаем Петровичем Наумовым, он был почетным членом экспертного совета на нашем фестивале театров кукол «Радуга». Николай Наумов - отец всех кукольников в стране. Замечательный педагог, заведующий кафедрой театра кукол в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. У них в институте возникла идея учить режиссуре тех, у кого уже есть высшее актерское образование. И они сделали экспериментальную образовательную программу на четыре года и предложили мне поучаствовать. Тогда я даже не думал стать режиссером, потому что я актер. А это две разные профессии, совершенно по-разному должны работать мозги. Но любопытство взяло верх. Я быстро втянулся и сейчас чувствую себя комфортно.

Иван Мокроусов в спектаклеФото: Личный архив героя публикации

Первым спектаклем режиссера-постановщика Ивана Мокроусова стали «Гуси-Лебеди». Оказалось, что птицы преследуют его на протяжении всего творчества.

- Знаете, у меня с птицами какой-то затяжной роман в этом театре. Одна из моих самых любимых ролей - гусь Иван Иванович из спектакля «Каштанка». Это штоковая марионетка, от простой отличается тем, что роль некоторых нитей выполняет проволока. От этого кукла начинает работать чуть быстрее. Крайний спектакль, который я поставил, это «Путешествие Нильса с дикими гусями». Как-то гуси меня преследуют, - шутит режиссер.

«Раскрывается занавес и я понимаю, это все...»

Как и у многих актеров у труппы Самарского театра кукол есть свои традиции и приметы.

- Есть странная примета, не знаю, откуда она пошла, но все ее соблюдают. Если во время репетиции на пол упал листок с текстом, нужно непременно на него сесть, чтобы роль была удачной. К спектаклю актер начинает готовиться еще утром. Во-первых, это информационный вакуум. Никаких газет за утренним кофе. Чтобы ничего не отвлекало от предстоящего спектакля. У нас есть жесткое правило: за два часа до спектакля артисту не передаются никакие телеграммы, звонки. Даже приятные новости могут негативно сказаться на спектакле. Во-вторых, обязательная разминка. Даже когда едешь в общественном транспорте разминаешь пальцы. Перед самим спектаклем каждый настраивается по- своему: кто-то сидит в тишине и одиночестве, а мне обязательно нужно рассказать пару анекдотов, - смеется Иван. - Есть еще одно очень важное правило: перед спектаклем не трогать чужих кукол, даже если тебе кажется, что она неправильно лежит. Не тобой положено - не трогай. В противном случае может даже драка случиться. Во время представления, у актера часто нет времени посмотреть, где лежит его кукла, он берет ее не глядя. Так что перед спектаклем актеры сами раскладывают свои «инструменты» как им удобнее их брать.

Спектакль “Путешествие Нильса с дикими гусями”Фото: Личный архив героя публикации

Иван Мокроусов в своих спектаклях он никогда не играет.

- Актер и режиссер - это две разные профессии. Режиссер должен наблюдать спектакль в целом, сидя в зале и подсказывать актерам. Это удивительное чувство. Его я испытал на премьере своего первого спектакля: раскрывается занавес, и я понимаю, все… теперь больше ничего сделать не могу. Это как строительство самолета. Ты его сделал, экипаж обучил, но, как только он оторвался от земли, все в их руках, от тебя уже ничего не зависит. Это и волнительно, и приятно. Особая радость режиссера – когда ты видишь, что актеры делают все так, как ты задумал, и получают от этого удовольствие. Когда зрители аплодируют, ты испытываешь гордость за ребят на сцене.

Режиссер уверен, что кукольные спектакли – это совсем не для детей и планирует вернуть в зрительный зал солидных дам в вечерних платьях и кавалеров в костюмах.

- Театр кукол никогда не был детским. Даже тот самый Петрушка в оригинале бьет всех совсем не палкой, а мужским детородным органом. Это прославление народной мощи, потом уже смягчили. Изначально театр кукол - это истории для взрослых. Потом его трансформировали для детей, потому что так детям можно рассказать серьезные вещи. На самом деле театр кукол дает неограниченные возможности в плане поэтического, метафорического, образного театра. Мы можем вытянуть почти любые темы. И мы всячески будем стараться привлекать взрослого зрителя. Конечно, для этого нужна большая работа с труппой, с драматургией, художника-постановщиками, нужно новое здание. Потому что дамы в вечерних платьях пойдут только в соответствующее здание.

Самарский кукольный театр ждет переезда в новое здание, но даже сейчас спектакли не прекращаются.