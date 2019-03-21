2019-03-21T19:13:51+03:00
Происшествия

В Самаре пенсионерку, которая избила и выкинула из окна 5-летнюю девочку "Голлума", отправили за решетку на 9 лет

Помимо лишения свободы, Галина Кобзева обязана выплатить семье Нади 700 тысяч рублей, обвинение просило 2 миллиона
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас Надя пошла на поправку, правда, испытывает психологические проблемыСейчас Надя пошла на поправку, правда, испытывает психологические проблемыФото: соцсети
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Получило свое логическое завершение дикая история из самарского поселка Мехзавод, где летом прошлого года 69-летняя Галина Кобзева избила 5-летнюю Надю молотком и выкинула ее с балкона третьего этажа. Девочка чудом выжила, а пенсионерка объяснила, что расправиться пыталась не с ребенком, а с Голлумом из саги Толкина "Властелин колец". Приговор обвиняемой вынесли 21 марта в Красноглинском районном суде.

- В прениях прокурор запросил лишение свободы на срок 12 лет и компенсацию в 2 миллиона. В итоге суд вынес приговор - 9 лет с ограничением свободы сроком на 1 год. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима, - сообщила корреспонденту "КП-Самара" мама пострадавшей - Оксана Балейко.

По словам Оксаны, их гражданский иск удовлетворили частично:

- Судья присудил выплатить 700 тысяч рублей. С учетом минусовки - они изначально оплачивали некие траты - там получится где-то 500 с копейками.

Знакомые Кобзевой были явно в шоке от такого решения суда. Не исключено, что сторона защита будет подавать апелляцию.

Со своей обидчицей девочка после происшествия виделась в суде Фото: из личного архива

Со своей обидчицей девочка после происшествия виделась в судеФото: из личного архива

Семья Нади, которая после того жуткого дня уже практически оправилась, в целом вынесенным вердиктом довольна.

- По сумме не совсем, но в общем - да. В то же время адвокат родственниками подсудимой еще в зале суда, после вынесения приговора, сказала, что это общий режим, его можно оспорить - не пережевывайте, ничего страшного. Так что цирк продолжается, - отметила Балейко.

Напомним, что Кобзева - знакомая семьи Оксаны и ее мужа Михаила. Надю она пригласила сама. На момент задержания женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Расследование длилось долго, так что родители Надежды создали петицию на имя президента России Владимира Путина с просьбой о помощи в разбирательствах, которое, по их мнению, идет необъективно. Также они просили о финансовой помощи - средства необходимы для того, чтобы дочка прошла курс лечения. Как призналась мама девочки, после публикации их жуткой ситуации на samara.kp.ru откликнулось много людей, доброжелатели перечислили им 17 с небольшим тысяч рублей.

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По мнению родителей Нади, чудом оставшейся в живых, судебные разбирательства по преступлению идут необъективно и без поддержки они не справятся (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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