"Тысяча кровель как решето": в Самаре составили антирейтинг управляющих компаний

Жители тысячи самарских домов сегодня живут под протекающими кровлями. В управляющие компании идут за спасением, а в ответ получают отписки и невыполненные обещания. Почему так происходит? Этот вопрос детально обсудили в пятницу, 2 марта, на Круглом столе в Общероссийском народном фронте.

По данным Государственной жилищной инспекции Самарской области, в 2018 году было возбуждено 2700 дел на УК, а сумма штрафов за год выросла с 47 млн рублей (в 2017 году) до 117 млн рублей (в 2018 году).

На сегодня в Самаре протекают порядка 1000 кровель. Вот так выглядят квартиры и подъезды

Статистика прокуратуры Самарской области тоже не радует: в 2018 году было выявлено 8 990 нарушений закона в сфере ЖКХ.

Кто первый?

То снега много, то дома ветхие, то жители не дают работать - никакие оправдания от управляющих компаний больше не принимаются, только дела. Их деятельность в Самаре взяли под особый контроль. Теперь недобросовестные организации будут попадать в антирейтинг УК Общероссийского народного фронта.

- ОНФ проводит постоянный мониторинг работы управляющих компаний. Он складывается из нескольких оставляющих: обращения жителей в ОНФ, мониторинг социальных сетей, региональных СМИ, а также сигналы наших активистов и экспертов. Основные замечания - это не проведение обязательных работ по содержанию многоквартирного дома, несвоевременная очистка домов от снега и неправильная технология очитки крыш, кровли. По этим обращениям, нами и был составлен антирейтинг управляющих компаний Самары, - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Екатерина Гудзима.

Путь из него - только качественная работа и возвращение доверия жителей. Сейчас его предстоит пройти четырем управляющим компаниям. По словам Екатерины Гудзимы, на данный момент возглавляет список УК "ЖКС".

- Все началось с капитального ремонта. Наш дом был сдан, но компания ЖКС отказалась его запускать, аргументируя это тем, что это не из обязанность. Ни разу за капремонт у нас не было уборки. Уже после ремонта пришли, убрались, только сломали кран, до сих пор его не сделали, - рассказала старшая по дому Средне-Садовая, 34 Надежда Паух. - С кровлей отдельная история. Я много раз про нее говорила до зимы, с весны просила, чтобы провели работы по содержанию дома.

Жильцы дома на Средне-Садовой, 34 этой зимой чистили кровлю за свой счет

На просьбу женщины, по ее словам, откликнулись только осенью, крышу починили... фанерой.

- Мы за свой счет практически всю зиму чистили кровлю, двор тоже за свой счет чистили три раза. Мы постоянно писали в УК "ЖКС". Ничего у меня много предписаний из ГЖИ. Но даже сейчас у нас неочищенные отмостки. Снег вывезла администрация района, - продолжает Надежда Паух.

Сейчас жильцы дома на Средне-Садовой, 34 хотят сменить управляющую компанию. Уже провели собрание собственников жилья 22 декабря. Но воз и ныне там. Деньги платятся, но результатов жильцы не видят.

Недовольных услугами "ЖКС" жители и ряда других домов, и представители администрации Октябрьского района. Кроме того, в напряжении людей держат слухи о грядущем банкротстве компании.

Но эту информацию опроверг представитель учредителя компании "ЖКС" Евгений Пономарев.

- Это все слухи. Мы не банкроты. Более того мы сейчас выплатили 600 млн рублей долгов. Мы оптимизируем свою работу, отказались от корпоративного транспорта. С 1 марта этого года мы увеличили количество штатных единиц в ЖЕУ, увеличили лимиты их финансирования, у нас стало больше дворников и рабочих. Кроме того, мы до 10 единиц увеличили количество бригад аварийной службы. Мы готовы по 800 домам подписать план текущего ремонта, - рассказал Евгений Пономарев. - Конечно, в один момент компания "ЖКС" не станет другой, но мы стараемся быть ближе к людям, открываем новые офисы.

Антирейтинг в действии

Однако реабилитировать себя в глазах людей, общественников и властей нужно не только "ЖКС", но и другим компаниям.

- Большое количество жалоб поступило на УК "ПЖРТ № 11", которые обслуживают дома в Промышленном районе. На третьей и четвертой строчке антирейтинга МП "Жиллидер" и OOO "Жилуниверсал", рассказала Екатерина Гудзима.

В управлении "ПЖРТ №11" находится 220 домов, 162 из них со скатной кровлей. В УК накопились жалобы от жителей. И сейчас, по словам директора управляющей компании "ПЖРТ № 11" Михаила Кудякова, компания задействовала все свои ресурсы и перешла на усиленный режим работы.

- Акты почти по всем обращениям составлены, с остальными жильцами ведется работа в удобное для них время. Уже начиналось возмещение ущерба, - рассказал Михаил Кудяков.

Активисты ОНФ пообещали проверить работу компании через неделю.

Управляющую компанию "Жилуниверсал" попадание в антирейтинг удивило. За ними числится один штраф в 25 тысяч рублей, наложенный на руководителя, в остальном же работа активна и видны результаты.

- Мы выполняем почти все предписания ГЖИ, за исключением тех, которые невозможно выполнить в этот сезон, а именно ремонт протекающей кровли. Кроме того, мы единственная компания которая находится в муниципальном ЕИРЦ, и все деньги поступают только туда, - объяснил директор УК "Жилуниверсал" Алексей Илюшин. - Диспетчерская служба у нас работает с 2015 года. Жалоб много, но мы все отрабатываем.

Слова Илюшина подтвердили в ОНФ. По данным общественников, управляющая компания за неделю отработала 99 % поступивших жалоб. Поэтому вполне возможно, эта она покинет антирейтинг в ближайшее время. Однако ее место могут занять другие. Сегодня на самарском рынке более 400 управляющих компаний.

- Мы продолжим формировать этот антирейтинг по обращениям граждан и обновлять его. Круглые столы с теми, кто попал вы этот список будем проводить постоянно, - пообещала Екатерина Гудзима.

По итогам месяца, все данные по списку недобросовестных управляющих компаний Общероссийский народный фронт будет предоставлять в ГЖИ, главе Самары Елена Лапушкиной и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

На случай, если управляющие компании не начнут качественно выполнять свою работу, в ОНФ пообещали разработать для жителей простой механизм по смене управляющих компаний, чтобы любой человек мог взять образцы документов, а затем быстро и правильно пройти процедуру смены УК.