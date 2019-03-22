«Хочется не просто выйти в КХЛ и протирать там штаны. Хочется побеждать»: руководство «Лады» - о возвращении в КХЛ, деньгах и клубе в ВХЛ-Б

«Лада» подвела итоги первого после очередного вылета из КХЛ сезона. «Автозаводцы» заняли в регулярном чемпионате 5 место и выбыли после первого раунда в плей-офф. На вопросы журналистов ответили гендиректор «Лады» Виктор Резников, спортивный директор Владимир Кречин, главный тренер команды Анатолий Емелин и капитан Константин Майоров.

«КП-Самара» отобрала все самое важное с пресс-конференции «Лады».

О возвращении в КХЛ

Следующий сезон «Лада» точно проведет в ВХЛ. В том числе и потому что финансирование останется на прежнем уровне – этот вопрос решают заранее.

Вопрос возвращения «Лады» в КХЛ решают. Однако для того, чтобы лига приняла команду, нужен солидный бюджет – около 1 миллиарда рублей или даже выше. При этом 70% этих денег должны поступать от спонсора, а не из регионального бюджета.

- К сожалению, пока сказать нечего. Кроме того, клуб со своей стороны должен помогать руководству области спортивными результатами. К сожалению, в этом сезоне у нас не заладилось – помочь не смогли, - сказал Виктор Резников.

- Можно выйти в КХЛ по спортивному принципу, но у тебя будет бюджет 100 миллионов, а у другого клуба – 2 миллиарда, что ты сможешь выиграть? – заметил спортивный директор «Лады» Владимир Кречин. - Бюджет нашей команды, как зарплата одного топового хоккеиста в клубе КХЛ. Как команда будет конкурировать? Когда будут результаты 0:5 или 0:10, болельщики точно не будут ходить смотреть на это уничтожение. Нужно формировать конкурентноспособную команду. Когда «Лада» проигрывала в КХЛ, это не говорит о том, что плохие игроки или тренеры – такие возможности были у клуба. Кто-то мог подписать условных Кошечкина и Мозякина, кто-то – нет. Когда бюджет в 4-5 раз меньше, чем у других, очень тяжело бороться. Бывают, конечно, исключения. «Динамо» (Рига) или «Куньлунь Ред Стар», где я работал. Но у этих клубов большое преимущество – они могут подписывать неограниченное число легионеров. Вы знаете, что зарплаты российских игроков и легионеров отличаются в 5-10 раз не в пользу последних. Никому не хочется проигрывать. Хочется не просто выйти в КХЛ и протирать там штаны, стуча себя в грудь: «Мы – в КХЛ»! Хочется побеждать. Повторюсь, все напрямую зависит от уровня финансирования.

О сезоне в ВХЛ

Серия поражений «Лады» в регулярном чемпионате произошла из-за травм в команде и из-за того, что «Локомотив» (у «Лады» с ярославским клубом договор о сотрудничестве) отозвал практически всех своих игроков (опять же, из-за травм в своих рядах). Поэтому пришлось экстренно подписывать новых хоккеистов (11 человек), чтобы удлинить скамейку.

Красноярский «Сокол» в плей-офф, по мнению Виктора Резникова, был не ослаблен из-за Универсиады, а наоборот усилен.

- Хочу пояснить расхожее мнение, что «Сокол» был сильно ослаблен, что это была не та команда, которая участвовала в регулярке – не верно. Потому что те пять игроков, которых они отдали в сборную на Универсиаду, были молодые игроки, а с «Амура» к ним спустили шесть игроков уровня КХЛ. Фактически команда была усилена, а не ослаблена. К большому сожалению, мы потерпели поражение в серии с «Соколом» – 1:3, - отметил Резников.

По мнению главного тренера команды Анатолия Емелина, «Соколу» помогло и то, что хоккеисты жили в условиях сборов (все матчи стадии плей-офф проходили в Тольятти из-за Универсиады в Красноярске).

- Регулярный чемпионат мы прошли на четверочку. У нас лучший вратарь ВХЛ, который одержал так много побед. У нас лучший снайпер ВХЛ за всю историю – Тимирев, который также стал лучшим бомбардиром лиги. Плюс у нас тройка, которая весь чемпионат была на первом месте Майоров - Тимирёв - Чистов, но в конце только в последней поездке у них немного не заладилось. Два игрока у нас были задействованы в молодежной сборной России Семен Кизимов и Игорь Усманов. Плюс Алексеев, который у нас тоже был под сборной. У них у всех есть шанс в следующем году попасть на молодежный чемпионат мира. Оценка за плей-офф – неудовлетворительно. Команда не была единым целым. Еще раз извиняюсь перед болельщиками, которые со слезами уходили с последней игры. Они этого не заслужили, - подытожил Емелин.

О команде на следующий сезон

Костяк молодежи останется. На счет взрослых игроков – еще ничего не решено. Александром Тимиревым – лучшим бомбардиром ВХЛ – интересуются несколько клубов КХЛ. Если он захочет уйти, «Лада» ему не помешает. При желании покинуть Тольятти может и Константин Майоров.

Ряд хоккеистов точно покинет команду. Однако клуб будет пытаться сохранить всех игроков, которые приносят пользу.

Кроме того, в команду будут привлекать как можно больше своих воспитанников.

О будущем

В следующем сезоне начнет работать магазин атрибутики. Сейчас планируют создать полноценный музей «Лады».

О клубе в ВХЛ-Б

По словам гендиректора клуба, команда в ВХЛ-Б нужна и «Ладе», и ЦСК ВВС. Сейчас есть два варианта – Сызрань (тогда команда будет под «Ладу») и Новокуйбышевск. В обоих городах есть и лед, и интерес.

На клуб в ВХЛ-Б нужно около 35 миллионов рублей. Сейчас идут переговоры с НПЗ в Новокуйбышевске. Если предприятие согласится стать спонсором новой команды, то клуб будет базироваться в Новокуйбышевске.

Решение о том, нужен ли команде ВХЛ свой фарм-клуб в ВХЛ-Б или нет, лига примет в мае.