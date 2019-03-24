В любую погоду на страже тепла: за комфортом в домах самарцев следят «ночные директора»

Все чаще в диспетчерской службе «Предприятия тепловых сетей» раздаются звонки с просьбой «убавить отопление». Сюда стекается вся информация о функционировании централизованной системы теплоснабжения. Работа в круглосуточном режиме. Уровень ответственности огромный, ведь любое, даже самое незначительное переключение или изменение в работе теплосетей, может сказаться на сотнях других жилых домов.

О роли личности диспетчера в жизни предприятия и города говорит даже тот факт, что в ночное время старший диспетчер берет на себя руководство и на местном сленге именуется «ночным директором». Порой ему приходится реагировать на странные просьбы.

- Наш номер схож с одним номером такси. И очень часто, особенно в ночную смену, получаем звонки по вызову машины, - рассказывает старший диспетчер ПТС

Сергей Казаков.

Близкие с пониманием относятся к дежурствам главы семейства. И пусть его нет дома, можно в любой момент набрать телефон «горячей линии» «ПТС» и услышать родной голос. Правда, чаще диспетчерам звонят недовольные горожане. В помощь диспетчерам персонал сетевых районов. Областная столица делится на четыре крупных сектора, каждый из которых находится под наблюдением отдельного подразделения тепловых сетей. Утро во втором районе – постановка задач на день. Подконтрольная территория – это практически вся Безымянка. В зоне обслуживания 142 километра коммуникаций, по которым тепло идет в 270 жилых домов и 133 социальных объекта. Офисов, магазинов и прочих клиентов – еще под 300.

В приоритете теплоэнергетиков диагностика. Ведь главное – сработать на опережение, выявить неисправность пока она не превратилась в проблему для горожан. Для этого проводятся ежедневные объезды по маршруту расположения коммуникаций, обходы вспомогательного оборудования. Найдена неисправность – оперативно взята на контроль. Подготовительные работы помогут сократить время на устранение. А время здесь ценить умеют.

- На устранение какого-либо дефекта на сетях нам дается 24 часа с момента отключения. Мы заинтересованы сделать все намного быстрее. Как у персонала, так и у руководства предприятия есть понимание, что в период низких температур, надо минимизировать сроки отключения отопления, - говорит начальник второго сетевого района Борис Тарасов.

Распределить задачи по ремонтным бригадам и проконтролировать выполнение всех этапов работ помогает мобильное приложение «Т Плюс Мастер». Оно разработано студентами самарского Политеха по заказу энергетиков. В телефоне мастера ремонтной бригады установлен необходимый модуль. Фотография каждого этапа работ- это и для оценки качества и оперативности, и важная информация для дальнейшей аналитики состояния теплотрасс. И это только одно из ноу-хау, которые внедряют теплоэнергетики Самары для повышения качества своей работы.

- В 2019 году в АО «ПТС» введена в эксплуатацию система «Элдис». Система позволяет реализовать технологический учет параметров теплоносителя на тепловых сетях Самары. На данный момент введено в эксплуатацию 200 приборов учета, в 2019 году планируется вести еще около 300, а в 2020 – еще 170. При реализации этой системы «Предприятие тепловых сетей» сможет контролировать качество теплоснабжения, снизить время на устранение дефектов, снизить тепловые потери, потери теплоносителя, - объясняет начальник производственно-технического отдела АО «ПТС» Кирилл Киселев.

До конца года теплоэнергетики планируют оснастить тепловые сети областной столицы датчиками, которые позволят считывать параметры работы системы теплоснабжения и оперативно сообщать в диспетчерский центр о любых отклонениях. Автоматизация значительно сократит время на отслеживание любых дефектов теплосетей. А значит, и комфорт в домах самарцев будет взят на особый контроль.