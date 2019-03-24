2019-03-24T18:42:08+03:00
Общество

Бесмертный полк в Тольятти 9 мая 2019: место сбора, маршрут следования

Узнали, как пройдет Бессмертный полк в Тольятти 9 мая 2019 года, место и время сбора участников
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Бессмертный полк пройдет в ТольяттиБессмертный полк пройдет в Тольятти
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Бессмертный полк в Тольятти 9 мая 2019 года пройдет сразу в нескольких отдаленных районах. Большая колонна, в которой ожидают больше 27 тыс. человек, соберется как и в прошлом году на ул. Юилейной. Свои шествия пройдут в Шлюзовом, Федоровке, Поволжском. В Тольятти шествие к Дню Победы пройдет уже в шестой раз. В этом году участники соберутся в Автозаводском, Комсомольском районах и в микрорайоне Поволжский. Три потока участников пройдут каждый по своему маршруту.

Автозаводский район: ждут около 27 тыс. человек

В Автозаводском районе Тольятти 9 мая 2019 года "Бессмертный полк" будет собираться на проезжей части по ул. Юбилейная, на участке от ул. Свердлова до дома номер 6 по ул. Юбилейной. Начало сбора - с 10.00. В 12.00 начнется движение по ул. Юбилейной, колонна пройдет до бульвара Приморский, шествие закончится в 14.00.

Комсомольский район: мини-шествие 3 тыс. человек

В Комсомольском районе шествие Бессмертного полка 9 мая 2019 в Тольятти пройдет в микрорайоне Шлюзовой. Участников собирают с 8.00 на проезжей части по ул. Гидротехнической, около дома номер 31. Колонна начнет движение в 9.00, идти участники будут в течение часа по ул. Гидротехническая, ул. Шлюзовой до площади Никонова.

Микрорайон Поволжский: ждут около 3 тыс. человек

В микрорайоне Поволжский участников Бессмертного полка ждут 9 мая 2019 года на перекрёстке проезда Тенистый и ул. Олимпийская, с 9.00. Движение колонны начнется в 09.30, шествие продлится до 10.00. по ул. Олимпийская, ул. Новосадовая, площадь Денисова, ул.60 лет СССР,17.

Для "Бессмертного полка" -2019 в Тольятти перекроют эти улицы и прилегающие к ним пересечения улиц и переулков. Организаторы уже ищут тольяттинских меломанов, которые смогут создать атмосферу праздника, присоединившись к колонне на автомобилях с звуковым оборудованием.

Сделать штендер к акции Бессмертный полк 2019 в Тольятти можно, воспользовавшись специальным сервисом на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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