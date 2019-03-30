«Час Земли» в Самаре 2019: театр оперы и балета погрузился во тьму

Вечером в субботу, 30 марта, тысячи городов России и других стран стали участниками ежегодной экологической акции «Час Земли», в рамках которой достопримечательности и некоторые предприятия на время погрузились во тьму. В Москве, к примеру, на час отключили подсветку Кремля, а в Самаре акцию поддержали театр оперы и балета и железнодорожный вокзал.

Архитектурная подсветка театра, расположенного на площади имени В.В. Куйбышева была отключена ровно в 20:30. Фотокорреспонденту «Комсомольской правды — Самара» удалось запечатлеть этот момент. Огромное здание, которое еще минуту назад ярко освещали огни, буквально за один миг поглотила темнота. Правда, некоторые окна в театре все-таки светились. Видимо, кто-то заработался допоздна. Отметим, что некоторые жители ближайших к площади и театру домов тоже решили поддержать экологическую акцию и на время выключили свет в своих квартирах.

На час погрузился во тьму не только театр, но и несколько фонарей возле негоФото: Альберт ДЗЕНЬ

К слову, принять участие в «Часе Земли» в этом году решили не только оперный театр и вокзал, но и министерство энергетики вместе с министерством лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

- Конечно, мы не можем спасти планету всего за один час. Но этот час заставит задуматься о бережном отношении к ресурсам и стараться экономить воду, газ, электричество, - отметил глава минэнерго Сергей Марков.

Также к акции присоединился и торговый центр «Мега». Его представители устроили для самарцев символический забег с фонариками.