2019-03-25T07:32:27+03:00
Спорт

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано спас жизнь человеку во время отборочного матча Евро-2020

Футболист сборной Грузии подбежал к лежащему после серьезного столкновения игроку Швейцарии Шеру и вытащил у того запавший язык
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Джано (справа, в белой форме) в матче Грузия - Швейцария. Фото: twitter.com/GeorgianFFДжано (справа, в белой форме) в матче Грузия - Швейцария. Фото: twitter.com/GeorgianFF
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Футболист сборной Грузии и самарских «Крыльев Советов» Джано Ананидзе спас жизнь игроку сборной Швейцарии прямо во время отборочного матча Евро-2020. На 24 минуте после подачи углового у ворот Грузии швейцарец Фабиан Шер и грузин Джемал Табидзе столкнулись головами в верховой борьбе. Оба рухнули на газон. Шер потерял сознание, язык запал и начал перекрывать дыхательные пути. В этот момент к швейцарцу подбежал Джано.

Грузинский полузащитник не растерялся и открыл Шеру рот и достал язык, чтобы футболист смог дышать. Потом подоспели врачи, которые унесли Шера с поля.

- Это выглядит ужасно, - признался швейарец в интервью BBC после просмотра видео с эпизодом. – Я отключился на несколько секунд, ничего не помню. Скула до сих пор болит. Также болит шея, на лбу синяк. Но это того стоило.

Досталось и Табидзе. Он несколько минут лежал без движения, а вся его футболка была залита кровью. К счастью, обошлось без серьезных травм. Оба игрока вернулись на поле, Шер доиграл до конца матча, а Табидзе заменили на 60 минуте. Позже стало известно, что у грузинского защитника «Уфы» сотрясение мозга. Следующий матч за сборную против Ирландии в Дублине Табидзе, скорее всего, пропустит.

Швейцарская футбольная ассоциация поблагодарила Джано за помощь Шеру.

- Спасибо Джано за то, что он убедился в том, что Фабин не задохнется из-за выпадения языка. Мы не можем не отметить то, что он сделал. Наш врач отправил ему сообщение, сказав, что тот все сделал правильно. Когда врач прибыл на поле, наши игроки также сделали все лучшим образом. Но мы уверены, что любой швейцарский игрок сделал бы тоже самое для другого футболиста после столкновения в воздухе или в случае другой опасности. Мы рады отметить, что Джано отреагировал очень быстро, - приводит слова пресс-атташе Швейцарской футбольной ассоциации Марко фон Аха «Спорт-Экспресс».

Пресс-атташе также отметил, что они еще раз убедятся, что Грузинская федерация получила их благодарность, когда Грузия и Швейцария сыграют ответный матч.

Грузия в этой встрече проиграла 0:2, однако это уже не кажется таким важным. Главное – человеческая жизнь. СМИ, кстати, назвали Джано главным героем матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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