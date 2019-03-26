День, когда все бесплатно: как в «Автоцентре на Заводском» можно сэкономить на обслуживании машины

Акцию LADA Day Service (День сервиса LADA) салон проводит раз в квартал. Впрочем, приятные скидки и подарки здесь можно получить практически ежедневно. Причин приобрести автомобиль и проходить дальнейшее техническое обслуживание именно в «Автоцентре на Заводском» немало. Ниже об этом более подробно.

Удобное расположение

Центр существует с 2005 года. Он расположен на границе губернской столицы и области. Владельцы вазовских машин приезжают сюда как из Самары, где салон уже хорошо знают, так и со всего региона. Удобно - не нужно стоять в городских пробках. Кроме того, Заводское шоссе – промышленная зона. Здесь много предприятий, приобретающих машины для работы.

- Наша фирма не первый год является клиентом «Автоцентра на Заводском». Есть LADA Vesta, в прошлом году приобрели LADA Granta. За год она прошла 15 тысяч километров, ни разу не подводила. Сегодня приехали на техобслуживание: с большой скидкой, поскольку машину покупали тут. Разные акции проходят в салоне постоянно, это нас, постоянных клиентов, радует, - говорит посетитель салона Смагул.

В арсенале центра оборудование, доступное только партнерам LADA - Grade-X от PanasonicФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Можно сэкономить

Комплексная диагностика двигателя стоит около тысячи рублей. Осмотр ходовой – около 500. Во время акции День сервиса LADA это можно сделать бесплатно. Как правило, акция проходит в течение двух дней, один из которых – выходной, что конечно очень удобно для посетителей.

- В прошлом году попал в яму, стало тянуть машину вправо, - рассказывает владелец LADA Vesta Константин. – Приехал в «Автоцентр на Заводском», где приобретал автомобиль, а тут акция – ходовую мне обследовали бесплатно, поставили «диагноз», оперативно произвели ремонт. Стал следить за акциями и сегодня на комплексную диагностику двигателя приехал уже с профилактическими целями.

По итогам акции клиенту выдается сертификат - в течение месяца устранить неполадки и приобрести запчасти в «Автоцентре на Заводском» можно со скидкой 20%.

Клиентам доступен полный комплекс услуг – от обычной мойки до ремонта любой степени сложности.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Разнообразные скидки

Являясь официальным дилером LADA «Автоцентр на Заводском» участвует в специализированных акциях производителя. Это позволяет предоставлять серьезные скидки на некоторые модели, а также обменять старый автомобиль на новый по программе Трейд-Ин. Разницу в цене можно оплатить в кредит (кстати, специальная программа кредитования LADA Finance позволяет сделать это с минимальной переплатой). С приятной скидкой сейчас можно приобрести и автомобили 2018 года – торопитесь, их осталось не так много. Если вашему автомобилю больше трех лет, вы можете рассчитывать на скидки на ремонт и запчасти. Вообще, все «приятности» перечислить довольно сложно: это и скидка в день рождения, и «счастливые» часы, бесплатная десятая мойка, и скидки новым клиентам и пенсионерам (до 15%). Отдельного внимания заслуживают скидки выходного дня – салон работает ежедневно, с восьми утра и до восьми вечера.

Высокотехнологичное оборудование

- В нашем арсенале оборудование, доступное только партнерам LADA - Grade-X от Panasonic, - показывает инженер по гарантии Сергей Бондарев. - По сути, это планшетный компьютер с Windows 10 и программным обеспечением, в написании которого, наряду с иностранными инженерами, принимали участие вазовские специалисты. Этот компьютер способен быстро и качественно просканировать все системы автомобиля.

Диагностика может вестись на некотором расстоянии прибора от «обследуемого» авто - посредством Wi-Fi. Для этого перед началом операции к разъему в бардачке автомобиля подключается специальный блок компьютерной системы.

В одном месте можно приобрести сопутствующие товары – детские автокресла, одежду, стереосистемы, навигаторы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От и до

В «Автоцентре на Заводском» владельцам отечественных авто доступен полный комплекс услуг – от обычной мойки и замены сезонных шин до ремонта любой степени сложности. Здесь можно приобрести все сопутствующие товары – детские автокресла, одежду, стереосистемы, навигаторы. Все можно потрогать, пощупать, примерить.

Максимальная открытость

Приехал в салон, объяснил проблему сервисному консультанту, отдал ключи и… занимайся своими делами. Именно так все устроено в «Автоцентре на Заводском». За осмотром и ремонтом железного коня можно наблюдать в режиме онлайн – процесс транслируется на большой телевизор. А если требовательному автолюбителю этого недостаточно или возникли вопросы, он может пойти на территорию сервис-центра и лично пообщаться с мастерами.

Хорошие отзывы

Три года назад «Автоцентр на Заводском» был реконструирован. Перемены коснулись не только внешнего вида – салон стал более комфортным и современным, - но и качества работы. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать отзывы клиентов на сайте компании. Кроме того «Автоцентр на Заводском» стал одним из лидеров народного рейтинга среди автосалонов Самары на портале Яндекс.

Для всей семьи

Возле автосалона – большая парковка. Без особых сложностей здесь могут разместиться несколько десятков машин. В уютной клиентской зоне можно попить кофе, чай и даже полноценно пообедать. С собой можно смело брать малышей – в детском уголке они найдут себе занятие по душе.

КАК НАС НАЙТИ

Самара, Заводское шоссе,14, корпус 1(между улицами 22 партсъезда и Аврора)

Телефон +7(846) 97-37-555

avnz.lada.ru

vk.com/autosalon_63

facebook.com/autosalon.samara

instagram.com/ladaavnz/

ok.ru/group/57121373880361

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