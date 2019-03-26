Прогульщики малолетние! Самарские депутаты предложили отчислять малышей из детского сада

Самарские депутаты решили бороться со злом, не отходя от кассы. И начали с детских садов. Как выяснилось, страшное зло - по мнению местных народных избранников - это дети-прогульщики. Устраивается в сад 1,5 годовалая кроха, место казенное занимает… а в группу не ходит. И ничего со злостным нарушителем режима не поделаешь. Чтобы лишить ребенка места в детсаду, сейчас нужно обращаться в суд, не раньше, чем через полгода, тратить деньги, время. А там, глядишь, и ребенок вырастет.

Депутаты решили: с этим нужно бороться. Поддержали их представители министерства образования региона. Замминистра Елена Пинская рассказала, что с такой просьбой – как-то урегулировать закон – обращаются сами заведующие детсадов.

- У нас по данным статистики почти 4,5 тысячи детей место занимают, а в садик не ходят. При этом никакой уважительной причины для прогулов у них нет, - рассказали в министерстве.

Депутаты выяснили: часто ребенок получает место в детсаду, а потом мама уходит в декрет со вторым малышом и старшего тоже оставляет дома. Еще одна причина – не понравился садик, куда зачислили автоматом.

- Я не стала ребенка водить в садик, где нам по очереди место дали, это далеко. Ходим рядом с домом в частный, хорошо, что могу себе это позволить сейчас. Но не хочу, чтобы у меня место забирали, потому что я не знаю, что может измениться через год, какие у меня будут финансовые возможности. Это мое право – получить место в детсаду, и я не намерена как- то им поступаться, - высказывает свое мнение мама трехлетнего Максима Анастасия Самсонова.

Другое мнение у тех мамочек, кто из-за прогульщиков в сад попасть не может. Ирина Ваулина, например, вынуждена нанимать няню сыну, которому 3,7 лет: их готовы взять в садик, но только с сентября. А тогда Ване уже и четыре стукнет.

- У моей подруги в группе занимаются детишки, которым 2-2,5 года. А ее трехлетняя дочка ходит на полдня. Как-то нелогично все получается, наверное, нужно что-то другое предложить родителям, которым место в саду не нужно, - говорит Ирина.

Главное опасение - если у каждого заведующего появится возможность решать, кого из детей отчислить, а кого оставить, появится много поводов для расцвета коррупции. Директор садика, как царь и бог, будет все решать… и просить мзду за правильное решение.

- Конечно, это может стать полем для развития коррупции. Получается, что все решать будет директор детского сада. И мамы, чьи дети, может быть, болеют, будут бояться потерять место. Я сам многодетный отец, все дети разные, кто-то болеет чаще. И если сегодня мама считает, что может не водить ребенка в садик, то через полгода ситуация может измениться. Я считаю, что можно предусмотреть механизм компенсаций за место в саду, например, но рубить с плеча нельзя. Я понимаю, откуда возник этот вопрос: сейчас для того, чтобы ликвидировать очередь детей старше трех лет, убрали ясли вообще, и теперь еще хотят места освободить. Но проблемы нужно решать комплексно, а не пытаясь еще больше ухудшить ситуацию, - поделился своим мнением Александр Степанов, депутат Губернской думы Самарской области.

Мнение «ЗА»

Ирина Полесова, руководительница детского садика в Самарской области:

- В нашем саду есть примерно 10 детей, которых мы не видели уже больше полугода. И есть родители, которые рвутся к нам, у которых действительно безвыходная ситуация. Наши обращения они не на пустом месте возникли. Я хотела бы, чтобы в садик ходили те, кому это нужно. Возможно, после «отчисления» ребенка снова нужно ставить в какую-то вторую очередь из отчисленных, давать второй шанс. Не знаю, как это можно организовать, но ведь по-человечески жалко детей, которым действительно нужно и другого варианта нет, мы же не можем набивать группы больше дозволенного.

Мнение «ПРОТИВ»

Варвара Антипова, мама троих детей, сейчас в декрете с 1,5-летним Вовой:

- Я как раз такая мама прогульщика. Сейчас сижу в декрете с младшим, и средний тоже со мной. Старший у нас уже в школе, все хорошо. Я хотела бы, чтобы Андрей ходил в садик, но очередь нам выпала в учреждение далеко от дома, а Вова к тому же часто болеет, я боюсь, что зараза из садика будет к нему липнуть. Но через год, я думаю, мы пойдем в садик, я собираюсь выходить на работу. И я не хочу, чтобы мое место кто-то, не спросив у меня, забрал.

ОФИЦИАЛЬНО

Екатерина Кузьмичева, заместитель председателя Самарской губернской думы

- На мой взгляд, практика отчисления детей из детсадов по суду все-таки более оптимальный вариант. Каждый случай уникальный. Сегодня маме нет необходимости вести ребенка в сад, а завтра обстоятельства поменялись, у нее такая необходимость появилась, а место ее ребенка в саду уже занято другим. Возможно, было бы правильным продумать вариант по временному предоставлению очереднику места долго отсутствующего ребенка

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