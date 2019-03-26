"Да откуда там снег!" Информация о столкновении самолета с сургобом на взлетной полосе в Ульяновске оказалась фейком

«В Ульяновске самолет чуть не врезался в снег на полосе» - такое сообщение появилось во вторник, 26 марта, в одном из пабликов в соцсетях. Новость тут же подхватили некоторые новостные ресурсы.

Автор сообщал, что минувшей ночью самолет компании «Аэрофлота», летевший из Шереметьево в Ульяновск, наткнулся на неровность на полосе. Пилот такого сюрприза не ожидал, но смог вырулить на стоянку. Тут же якобы началась проверка законности снега на взлетно-посадочной полосе, начали мерить высоту сугробов. В это же время, по словам автора, техники аэропорта проверили двигатели самолета, целостность обшивки, а затем осмотрели самолет изнутри.

« Откуда же столько снега, весна, оттепель», - удивились мы всей редакцией, и решили проверить, сколько правды в этой новости. Тем более погода в Ульяновске вполне весенняя: плюс 2-4, не снег, а дождь...

Первым делом позвонили в аэропорт Ульяновска. В приемной генерального директора АО "Аэропорт Ульяновск" трубку взяла секретарь Дарья, она терпеливо выслушала всю историю про самолет, очень удивилась и сообщила:

- У нас все комментарии дает генеральный директор, а его пока нет. У меня информации об этом ЧП нет, позвоните чуть позже.

Несколько раз наши более поздние звонки в аэропорт Ульяновска оставались без ответа. «Наверно, полосу числят», - шутили мы в редакции. Для надежности решили отправить вопросы по электронной почте. Ответ пришел короткий:

«На Ваш запрос сообщаем, что главным оператором аэродрома Ульяновск (Баратаевка), а также владельцем взлетно-посадочной полосы является ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева». Все вопросы туда».

В институте гражданской авиации о снежных заносах на полосе тоже не слышали.

- У нас нет информации о том, что что-то произошло с самолетом. Сказать вам по этому поводу ничего не можем. Но даже если что-то произошло, то идет расследование, вам все равно никто ничего не скажет, а если ничего не произошло, то говорить вам нечего. Если что-то будет, то это будет. Может в Росавиации что знают, - ответила секретарь ректора.

Все точки над «и» в этой истории расставила транспортная прокуратура.

- Это был фейк, - сразу же заявила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова. – Информация не подтвердилась. Мы тщательно проверили это сообщение, факт столкновения не подтвердился.