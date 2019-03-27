Послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова 27 марта 2019 года: прямая трансляция из Белого дома
Рассказываем в прямом эфире о самом главном в послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Дмитрий Азаров обратится с посланием к депутатам и жителям региона
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с посланием к жителям региона и депутатам Самарской области. Это первое обращение Дмитрия Азарова, как избранного губернатора, в прошлый раз он обращался в качестве врио.
Журналисты "КП-Самара" будут в прямой трансляции рассказывать о самом главное из обращения губернатора.
Следим за тем, какие темы поднимет глава региона и о каких решениях он расскажет.
Послание губернатора Самарской области .
ИСТОЧНИК KP.RU