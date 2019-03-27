2019-03-27T13:10:17+03:00
Общество

Послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова 27 марта 2019 года: прямая трансляция из Белого дома

Рассказываем в прямом эфире о самом главном в послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров обратится с посланием к депутатам и жителям регионаДмитрий Азаров обратится с посланием к депутатам и жителям региона
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с посланием к жителям региона и депутатам Самарской области. Это первое обращение Дмитрия Азарова, как избранного губернатора, в прошлый раз он обращался в качестве врио.

Журналисты "КП-Самара" будут в прямой трансляции рассказывать о самом главное из обращения губернатора.

Следим за тем, какие темы поднимет глава региона и о каких решениях он расскажет.

Послание губернатора Самарской области .

ИСТОЧНИК KP.RU

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