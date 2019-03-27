Послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова 27 марта 2019 года: прямая трансляция из Белого дома

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с посланием к жителям региона и депутатам Самарской области. Это первое обращение Дмитрия Азарова, как избранного губернатора, в прошлый раз он обращался в качестве врио.

Журналисты "КП-Самара" будут в прямой трансляции рассказывать о самом главное из обращения губернатора.

Следим за тем, какие темы поднимет глава региона и о каких решениях он расскажет.