Ипотека в Самаре: Ставки растут, что будет с ценами?

Спрос на ипотеку есть, но рекордов не будет

В прошлом году благодаря привлекательным ставкам рынок ипотеки в Самарской области переживал подъем. Но уже осенью ставки начали расти - во многом этому способствовали и Центробанк, подняв ключевую ставку, и общие процессы в экономике.

- Последний выраженный подъем приходился на январь 2019 года. В результате меньше чем за полгода средняя ипотечная ставка в целом по рынку поднялась с 9,6 п.п. до 11,0 п.п. Практически все эксперты сейчас прогнозируют дальнейший рост ставок до 11,5% годовых в первом полугодии 2019 года из-за сохранения ключевой ставки на высоком уровне. Если же говорить о прогнозах до конца года, то мы не ожидаем, что средняя ипотечная ставка вырастет выше 12,5%, - рассказывает заместитель управляющего операционным офисом Абсолют Банка в Самаре Оксана Ерофеева.

Руководитель направления жилищного кредитования самарского отделения ПАО «Сбербанк» Ольга Третьякова с этим мнением согласна. По ее словам, в 2019 году рекордов ждать не приходится, но ипотечное кредитование пусть не такими быстрыми темпами, но на 15 - 20% будет прирастать.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков также отмечает, что ипотека остается одним из локомотивных продуктов банка. Объем ипотечного рефинансирования вырос вдвое - до 1,6 млрд рублей, всего же за год самарцы получили 7 тыс. ипотечных кредитов на 12,3 млрд рублей, это на 6% больше, чем два года назад.

«Вторичка» в приоритете

Управляющая офисом «Самарский» банка «Открытие» Зарина Плукчи рассказывает, что 20% сделок на рынке недвижимости в Самаре происходит на рынке первичного жилья.

- Стартующий в 2019 году механизм строительства и продажи жилья через эскроу-счета повлияет на стоимость новостроек «на уровне котлована», и цена увеличится приблизительно на 9%. Рыночная ситуация в текущем году в первую очередь будет определяться условиями банков по жилищному кредитованию. Ужесточение условий выдачи кредитов или высокие проценты по ипотеке остановят рост цен. При сохранении комфортных ипотечных условий вторичное жилье продолжит дорожать, - считает Зарина.

- Сегодня заемщики закономерно переключились на вторичное жилье, которое, хоть и подорожало за год с 56 тысяч рублей за кв. метр до 62 тысяч рублей за кв. метр, но все равно на 8 тысяч рублей «не догнало» по средней стоимости «первичку». Мы считаем, что дальнейшая динамика роста цен квадратного метра строящегося жилья уже не будет такой динамичной - максимум плюс 5 - 12%. Средняя цена квадратного метра готовых квартир тоже будет увеличиваться на 10 - 12% и постепенно сравняется со средней ценой на первичное жилье. Поэтому, на мой взгляд, не стоит откладывать решение квартирного вопроса, если он действительно актуален и если уже накоплен первоначальный взнос в размере хотя бы 20% от стоимости жилья, - отмечает Оксана Ерофеева.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ипотека в онлайне

Заместитель управляющего операционным офисом Абсолют Банка в Самаре Оксана Ерофеева.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Абсолют Банк в 2018 году одним из первых запустил новую цифровую платформу по выдаче жилищных займов. Ее уникальность в том, что заявку на кредит заводит риелтор или застройщик прямо у себя в офисе, поскольку клиент принимает решение о покупке квартиры не в банке, а там, где смотрит варианты жилья. Процесс рассмотрения заявки нам удалось сократить до рекордного минимума в 10 минут, в то время как в среднем по рынку заемщику приходится ждать 2 - 3 дня. Причем 10 минут - это именно одобрение, а не предодобрение заявки. Цифровая платформа принимает заявки, выдает решение и формирует документацию для проведения сделки автоматически, в любой день недели, без выходных. Это выгодно риелторам, застройщикам и, конечно, заемщикам. Ипотечная цифровая платформа успешно проявила себя в Самарской области. Менее чем за год после начала ее внедрения мы стали получать более 80% заявок на жилищные кредиты. К концу 2019 года этот показатель вырастет до 90%. При этом Абсолют Банк в Самаре в 2018 году увеличил выдачу ипотеки с 1,1 млрд рублей почти до 2 млрд рублей, то есть практически удвоил выдачи, что значительно опережает рыночную динамику (плюс 30% по отношению к 2017 году), - уточняет Оксана Ерофеева.