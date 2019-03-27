«Прошу бога, чтобы вам никогда не нужно было стрелять»: в Самарской области отпраздновали юбилей бригады спецназа ЦВО

26 марта исполнилось 75 лет 3-ей отдельной гвардейской бригаде специального назначения Центрального военного округа, которая дислоцируется в Тольятти. В народе ее называют просто – спецназ ГРУ. В этот день здесь собрались все, кто имеет отношение к части.

Встретиться со старыми друзьями

Вячеслав Малкин приезжает в родную бригаду каждый юбилей – встретиться с сослуживцами и вспомнить о былых подвигах.

- Я служил здесь. Два года, с 1994 по 1996 срочно. Потом вернулся в 2000 году и до 2005 был офицером. Приезжать получается только на юбилеи, мне напряжно кататься из другого региона каждый год сюда – работа, семья… Жил бы рядом – не вопрос. Я здесь «срочку» отслужил в 1996 году, когда была Первая чеченская. Весь спецназ туда отправляли. Такие годы были великие, веселые. Потом офицером здесь служил, солдат воспитывал. Как сюда не приезжать? Как старых друзей не увидеть?

Военнослужащие показывали детям оружиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Много здесь и тех, кто только собирается в разведку – на праздник привели и детей. Многие из них впервые знакомятся с военной службой.

- Так, а как тут смотреть? – мальчик лет 10-ти берет в руки снайперскую винтовку.

- Отодвинься чуть дальше, вот сюда надо щекой прижиматься, - наставляет военнослужащий-снайпер.

Рядом ребята оживленно обсуждают устройство глушителя. Главный аргумент спора – «Я смотрел на YouTube». Для эффекта «полного погружения» гостей праздника кормят блюдами полевой кухни.

Перед митингом в бригаде устроили выставку военной техникиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Вежливые люди»

Главное мероприятие – митинг на плацу в честь юбилея. Спецназовцев поздравило вышестоящее руководство.

- Образованное на завершающем этапе Великой Отечественной войны объединение достойно прошло советское время и испытание государственности новой России. Вас называют «вежливые люди» - за достойное выполнение государственных задач. Сейчас ваши сослуживцы отмечают праздник, выполняя свой долг, не только по всей России, но и далеко за пределами Родины. Мы благодарим ваши семьи, которые вас ждут из ваших долгих и серьезных командировок, - произносит приветственную речь председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов.

Поздравил военнослужащих и глава города Тольятти Сергей Анташев:

- За многолетнюю историю бригада многократно выполняла достойные задачи. Она участвовали во взятии Берлина, освобождении Варшавы. Беззаветную преданность сохранили и после окончания Великой Отечественной. Крепкая воинская дисциплина, верность присяге характеризует вас как настоящих патриотов. Так вы себя проявили и при ликвидации локальных конфликтов, и при сопровождении колонн с гуманитарной помощью.

Военнослужащим вручили медали «За отвагу», «Медаль Суворова», «За ратную доблесть», «100 лет военной разведке», «За службу в спецназе». Одним из самых ожидаемых подарков для военнослужащих стали субсидии на приобретение жилья военнослужащим.

Ранее украинские СМИ сообщали: полковник Альберт Омаров погиб 22 февраля в Сирии. Сегодня он вручил награды военнослужащимФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Живой командир

Командир бригады полковник Альберт Омаров поблагодарил руководство за то, что коллектив оценили по достоинству.

- Мы клянемся: в будущем, несмотря на объем поставленных задач, гарантируем их выполнение. Мы будем с гордостью нести знамя бригады. Здоровья, благополучия, и мирного неба, - пожелал командир.

Ранее украинские СМИ сообщали: полковник Альберт Омаров погиб 22 февраля в Сирии, попав в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Правда, в этот день Омаров был в Тольятти и готовился к празднованию Дня бригады.

Благочинный храма в честь Преображения Господня отец Николай передал бригаде в качестве подарка икону с частицей мощей.

- Вы наши друзья. Вы нас защищаете. Благодаря вам у нас спокойно. И я очень рад, что на территории нашего города есть вы, - начал поздравительную речь отец Николай. – Я хочу вам пожелать, чтобы вы и дальше защищали нас и наших детей. Но вы все ходите с автоматами, и вместе с тем я прошу бога, чтобы вы никогда из него не выстрелили. Помните: в падающем самолете не бывает неверующих людей.

Перед зрителями восстановили операцию по уничтожению боевиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бригаде подарили в честь юбилея также квадрокоптер и огромного бронзового медведя.

Борьба с ИГИЛ (организация запрещена в России)

После митинга военнослужащие показали выступления по рукопашному бою и тактико-специальной подготовке. Военнослужащие изобразили операцию по ликвидации боевиков ИГИЛ.

Внимательнее всего за происходящим на плацу следили родственники военных: их жены и дети.

- Я нашел папу! Он в синей одежде играет на дудке, - закричал мальчик лет шести после выступления военного оркестра и побежал к знакомой фигуре прямо через плац, но мама вовремя его поймала.

Здесь открыли памятник погибшим военнослужащим бригадыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пригласили на праздник и родных спецназовцев, которые погибли при исполнении долга. В этот день их родным героям открыли памятник на аллее Славы.

Георгий Дикун – Герой Советского Союза. Он прошел всю войну и День Победы отметил в Берлине. Он стал первым командиром разведчиков, которые теперь стали 3-ей бригадой спецназа.

Два других бюста поставлены в честь Героев России. Старший лейтенант Алексей Дергунов погиб в 2003 году в Дагестане. В горах его подчиненный сорвался в пропасть и повис на уступе. Алексей бросился его спасать, но не смог удержать. Оба молодых человека разбились. На торжественном открытии были мать и дочь Алексея Дергунова. Когда стало известно о его смерти, дочери было 1,5 года.

Мать Антона, Клавдия Ушакова, поблагодарила руководство бригады за то, что не забывают о подвиге сынаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А старшина Антон Ушаков в Чечне попал в засаду боевиков. Он принял огонь на себя, пока группа отходила. Ни один военнослужащий больше не пострадал, а Антона спасти не успели. Его мать, Клавдия Ушакова, поблагодарила руководство бригады за то, что не забывают о подвиге сына.

Торжественные мероприятия завершились концертом ансамбля имени Александрова.

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