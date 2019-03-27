Не справляетесь? Так вставайте и уходите: кого и за что раскритиковал Дмитрий Азаров в своем послании-2019 депутатам и жителям региона

"У нас некоторые главы районов от губернатора узнают об авариях на своей территории"

В послании Дмитрий Азаров не один раз прошелся по главам районов и муниципалитетов. Досталось и мэру Тольятти, и главам сельских районов. Губернатор поставил им в вину нежелание работать с информацией от жителей. По его словам информацию о проблемах им часто приходится доносить сверху.

- Когда я работал мэром, то глава региона и не знал о каких-то прорывах в городе. Мне вот Александр Петрович (Нефедов) позвонит и спросит только: мол, как у тебя там, а я отвечаю уже. А сейчас что? В твиттер пишут все мне или министрам. Давайте , приземляйтесь, - отметил Азаров.

Кто-то слушал заинтересованно, кто-то не очень

"Перейти на подушевую оплату? И как собирать деньги с владельцев коттеджей"

Коснулся разговор и больной "мусорной" темы. Дмитрий Азаров напомнил, что схема оплаты просто осталась прежней. И предложил подумать над какими-то альтернативными вариантами нормативов и тарифов. Сейчас, по его словам, переходить на оплату подушевую нельзя. Пострадают многодетные семьи. Зато не получится собрать денег с владельцев коттеджей, которые там не прописаны, и с хозяев, сдающих свои квартиры.

"Особняк Шихобалова уже пора отремонтировать до конца"

Попенял Дмитрий Игоревич и Сергею Филиппову. Он заметил, что в Самарской области откроется филиал Третьяковского музея. Коллекцию Художественного музея, которая сейчас на 80% хранится в запасниках, будут выставлять в особняке Шихобалова. Но исторический особняк уже превращен в долгострой который год. И справиться с этой задачей губернатор поручил в этом году.

"Хочется, чтобы бизнес вспомнил о традициях меценатства"

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня новый зал открылся в тольяттинском театре "Дилижанс", начнет работу новая сцена "СамАРТа", до конца года должен переехать в новый дом театр кукол. Театру драмы предстоит выбрать проект реконструкции. А помочь в этом могут бизнесмены.

"А наши предприятия не хотят несовершеннолетних учить работать!"

И Дмитрий Азаров назвал даже конкретные предприятия, которые не жаждут брать молодое поколение и прививать им любовь к труду. Справиться с таким ретроградством должен Союз работодателей.

- Мы вдвое увеличили средства на трудоустройство несовершеннолетних летом. Важна задача приобщения людей к производству. Союз работодателей должен решить эту задачу и инвентаризировать во все ли учреждения среднего профессионального образования вошли шефами руководители крупных предприятий, - отметил Дмитрий Азаров.

"Через десять дней начинайте всех штрафовать!"

Рассказал губернатор о подписанном законе, позволяющем штрафовать УК за недобросовестную работу. Он вступит в силу через 10 дней. И глава региона надеется увидеть штрафы уже в первый день - для тех, кто нарушает больше всего и не хочет взаимодействовать с жителями.

"У вас половина нуждающихся семей в Тольятти, а вы закладываете 30 млн рублей! У депутатов заберите!"

Больше 11 тыс. семей заявились по региону на получение выплат. И половина этих семей в Тольятти, 6250.

- Объем поддержки зависит от софинансирования муниципалитета. Заявка была на 10 млн рублей, в процессе работы с министерством до 30 млн рублей увеличили. Сколько вы на депутатов на округ распределяете? 7-8 млн рублей? Представьте, сколько денег бы освободилось, если бы договорились с депутатским корпусом, - обратился Азаров к главе Тольятти Анташеву.

"Строить поликлиники - полдела. Нужно, чтобы человек чувствовал, что здесь работают для него.

Завершится строительство поликлиник в Тольятти и в Южном городе в этом году. Но губернатор отметил, что нужно более серьезно работать по внедрению проекта "Бережливая поликлиника". Сейчас их немного. Дмитрий Азаров привел в пример и другие регионы, где используют, например, голосовой набор для заполнения документов и запись с помощью головосых сервисов.

"Министр мне докладывает, что есть серьезное сопротивление главных врачей, что не все заинтересованы в полной прозрачности деятельности сферы"

Дмитрий Азаров объяснил , что будет полная поддержка министру, и если в краткие сроки не справимся, то все предложения министра по кадровым вопросам будут приняты.

"Мы должны убедить людей заботиться о своем здоровье, на предприятиях и административное воздействие уместно"

Этот постулат Дмитрий Азаров призвал расценивать как поручение. И отметил, что нужно увеличивать число занимающихся физкультурой и спортом, нужно пропагандировать среди людей необходимость заботиться о своем здоровье.

На предложение встать и уйти никто не отозвался

"Если вы не справляетесь, если вам тяжело, много задач, так вы встаньте прямо сейчас и скажите: "Я не справляюсь, я хочу уйти"

С таким предложением обратился Дмитрий Азаров к главам муниципалитетов, районов. Никто не встал. что ж, видимо чувствуют в себе силы продолжать работу.

"В Тольятти и Новокуйбышевске до сих пор нет муниципальных программ по привлечению специалистов в медицину. А ведь срок был до 31 декабря 2018 года. Сколько еще ждать?"

Дмитрий Азаров рассказал о том, как сегодня привлекают специалистов в медицину. И заметил, что в районах с этим не справляются. Хотя есть хорошие программы. Программа Земский доктор будет распространена и на специалистов старше 50 лет. По словам губернатора, программы по привлечению работников он поручил составить в мае. Но до сих пор кое-где с этим не справились. А проблемы стоят остро. В штрафниках еще Большечерниговский, Хворостянский, Челно-Вершинский, Шенталинский районы.

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