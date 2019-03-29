2019-03-28T22:42:53+03:00
Спорт

Крылья Советов - Арсенал 29 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция 21 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Крылья Советов - Арсенал. Прямая онлайн-трансляция 21 тура чемпионата России по футболу состоится 29 марта 2019 на стадионе «Самара Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Ольга АФАНАСЬЕВАДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Крылья Советов надеются на подачи СамедоваКрылья Советов надеются на подачи Самедова
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В 21 туре на "Самара Арене" пройдет матч Крылья Советов - Арсенал. Встреча состоится 29 марта в 19.30 по самарскому времени (18:30 мск).

После 19 матчей команда Миодрага Божовича набрала 24 очка и поднялась на 11 строчку турнирной таблицы. Для клуба начало второй половины сезона выдалось успешным: в первой же игре в Москве команда поделила очки с "Локомотивом", действующим чемпионом России. Затем "Крылья" разбомбили "Енисей" со счетом 4:0, уверенно обыграли "Анжи" с перевесом в два очка. Так что от домашнего матча от команды ждут исключительно победы.

Арсенал сейчас занимает 9 строчку. И чувствует себя в матчах уверенно. Но вот в гостях "канониры" играют не очень хорошо. Так что у самарских футболистов есть возможность порадовать фанатов.

Статистика личных встреч Крылья Советов - Арсенал Тула

Команды встречались в играх между собой четыре раза. Дважды побеждали канониры, один раз перевес был на стороне "Крыльев", одна игра закончилась вничью. Забитых мячей было много: самое крупное поражение у хозяев: 4-0, у гостей 3-0. Последний раз туляки выиграли у самарцев в сентябре 2018-го, как раз с разгромным счетом.

В этот раз тульскому "Арсеналу" будут противостоять уже другие "Крылья", с большим количеством экс-спартаковских игроков. Подачи Самедова и прицелы Джано по прежнему хороши, хорош и Канунников, и Корниленко.

Следить за онлайн-трансляцией встречи Крылья Советов - Арсенал можно на сайте kp.ru c 18:30 по московскому времени.

Крылья Советов - Арсенал 29 марта 2019 в Самаре, трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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