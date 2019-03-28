«Крылья Советов» - «Арсенал» 29 марта 2019: прогноз на матч 21 тура РПЛ

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» - «Арсенал» 29 марта 2019 – 2:2 (результативная ничья).

Программу 21 тура РПЛ открывает встреча команд, которые в весенней части чемпионата еще не проигрывали. Хозяева предстоящего матча – «Крылья Советов» - выгрызли ничью у чемпиона страны «Локомотива» 2:2, разгромили «Енисей» 4:0 и уверенно разобрались с «Анжи» 2:0. Зимняя пауза команде Божовича пошла явно на пользу – пришли несколько опытных игроков – Самедов, Джано, Тимофеев, Шишкин, а также перспективные молодые игроки – Карпов и Зиньковский. По-новому заиграл Шейдаев, который наколотил за три матча три гола. Кроме того, форвард забил и за сборную Азербайджана – в ворота финалиста ЧМ-2018 Хорватии.

Были опасения, что за «Крылья» не сможет сыграть Джано, однако, судя по всему, волноваться не стоит – грузинский полузащитник тренируется в общей группе.

Из-за дисквалификации принять участие во встрече не сможет защитник Мирал Самарджич.

«Арсенал» тоже мощно начал весеннюю часть чемпионата – обыграл ЦСКА 2:0, разошелся миром с «Ростовом» 0:0 и переиграл «Енисей» 2:0. В расположение команды вернулись все сборники – Максим Беляев, который вызывался в сборную России, а также Максим Володько, Георги Костадинов, Бакари Коне и Лука Джорджевич. Все они заряжены на борьбу.

Туляки идут выше самарцев в турнирной таблице РПЛ- 9 место против 11. При этом между командами всего одна победа – у «Крыльев» 24 очка, у «Арсенала» - 27.

Обе команды много забивают, поэтому болельщики, вероятнее всего, увидят обилие острых моментов. Несмотря на то, что в первом круге «Арсенал» крупно обыграл «КС» дома 4:0, сейчас команды находятся примерно на одном уровне. Чашу весов в матче может склонить в ту или иную сторону любая ошибка или любой опасный момент, но на наш взгляд, игра закончится ничьей. Скорее всего, результативной.

Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» 29 марта в 19:30 по местному времени (18:30 по московскому времени).

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