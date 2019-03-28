Самарских женщин научат быть красивыми

31 марта в Самаре пройдет beauty-день шведского бренда Oriflame, на котором визажисты покажут свое мастерство и поборются за главный приз в первой премии для визажистов The One Beauty Award.

- День красоты Oriflame - это главное бьюти-событие года в Самаре, - уверяют организаторы. - Играй с трендами. Следуй своей красоте. Приходи на Бьюти-день в Самаре и узнай, как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью макияжа, создать неповторимый стиль, сделать кожу идеальной, наслаждаться здоровьем, бодростью и энергией каждый день. Почувствуй себя особенным гостем этого события!

Программа мероприятия следующая:

Все гости смогут послушать мастер-класс от звездного визажиста; получить модные советы от стилиста Oriflame Романа Белоснежного; понаблюдать за бьюти-битвой трех лучших визажистов в рамках премии The One Beauty Award; посетить фотозону и digital-тестирование кожи и там подобрать для себя индивидуальную систему ухода за ней; продегустировать Wellness-коктейли; узнать секреты здорового питания и просто хорошо провести время.

День красоты Oriflame пройдет в отеле Lotte по адресу: улица Самарская, дом 110. Начало – в 11:00. Вход свободный.

Зарегистрироваться на мероприятие, чтобы принять в нем участие, можно на сайте.