Это пригодится на экзамене: Известные музыканты дали мастер-классы самарским студентам и педагогам

В Самарском государственном институте культуры для студентов и педагогов состоялись мастер-классы известных музыкантов: Графа Муржи (скрипка), Виктора Ямпольского (фортепиано) и Натальи Савиновой (виолончель). Творческое общение стало возможным благодаря музыкально-образовательному проекту «Мастера мирового исполнительского искусства – молодым талантам России», который проходит при поддержке ПАО «Газпром».

На встрече с журналистами о проекте рассказал заслуженный артист РФ, руководитель Трио имени Рахманинова Виктор Ямпольский:

- Мы, участники Трио имени Рахманинова, считаем этот проект самым важным в нашей деятельности. Суть его в том, чтобы дать молодым музыкантам из российских регионов возможность профессионального общения с опытными исполнителями, в том числе иностранными, представителями других школ. Это важно, ведь исполнительские тенденции, школы игры на одних и тех же инструментах в разных странах существенно различаются. За несколько лет мы сами провели множество мастер-классов и организовали визиты в Россию около 20 наших зарубежных коллег, исполнителей очень высокого класса, настоящих мастеров. Все они, в свою очередь, восприняли эти поездки как возможность почерпнуть для себя что-то новое и высоко оценили российскую исполнительскую школу.

После учебы музыканты дали концерт для широкой публики

Студенты и педагоги Самарского государственного института культуры отнеслись к мастер-классам с большим интересом. Непосредственно поработали с мастерами те, кто прошел предварительный отбор, а присутствовать на занятиях смогли все желающие. Декан музыкально – исполнительского факультета Наталья Седова отметила важность таких мероприятий для всех участников:

- Это прекрасная возможность расширить музыкальный кругозор, свои профессиональные горизонты. Такие мероприятия не только повышают уровень исполнения, но и вдохновляют на развитие, открывают новые перспективы.

Участница мастер-класса студентка 4 курса Юлия Дорошенко призналась, что по-новому стала воспринимать французскую музыку после общения с мастерами, а полученные от них советы пригодятся при сдаче госэкзамена.

Для широкой публики музыканты дали концерт. Один из лучших скрипачей двадцать первого века Граф Муржа и участники Трио имени Рахманинова Виктор Ямпольский и Наталья Савинова исполнили произведения Моцарта, Бетховена, Рахманинова. В первом отделении прозвучала венская классика - сонаты, а во втором – элегическое трио «Памяти Великого Художника», которое Сергей Рахманинов посвятил памяти Петра Чайковского. Зал аплодировал стоя.

Концерт зрители оценили

СПРАВКА КП

Проект «Мастера мирового исполнительского искусства – молодым талантам России» стартовал в сентябре 2018 года. Первый концерт состоялся в Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. Концерты и мастер-классы уже прошли в Астрахани, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Уфе и запланированы еще в Томске, Москве, Санкт-Петербурге. Ожидается, что на заключительном концерте в Санкт-Петербурге вместе с известными музыкантами выступят наиболее одаренные молодые исполнители, прошедшие отбор на этапах реализации проекта.

Наряду с теми, кто посетил Самару, в проекте принимает участие ряд известных исполнителей: Клаудио Монтафиа (флейта, Италия), Яир Клесс (скрипка, Австрия), Серджио Дельмастро (кларнет, Италия), Урсула Лангмайер (вокал, Австрия) и другие. Планируется, что по итогам всех проведенных мастер-классов в регионах страны мэтры мирового исполнительного искусства отберут по своим специальностям лучших студентов, которым будет предложено поехать на стажировку.