2019-04-01T11:43:14+03:00
Происшествия

В Самаре 6 воспитанников детского сада на Нагорной заразились гепатитом А

Каким образом дети подхватили это заболевание, сейчас выясняют специалисты Роспотребнадзора и медики
Дмитрий КРИВЕНЦОВАнастасия ФИЛАТОВА
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Всех заразившихся детей госпитализировали в больницуВсех заразившихся детей госпитализировали в больницуФото: Архив "КП"
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В Самаре проводится проверка по факту заражения 6 воспитанников детского сада № 306 на улице Нагорной вирусом гепатита А (желтуха). Всех детей госпитализировали в больницу.

- В детском саду выявлено 6 случаев заболевания гепатитом А у детей. Одному педагогу установлен ложноположительный диагноз. Ситуация находится под контролем учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора, - сообщили в департаменте образования Самары.

По словам представителей ведомства, для того, чтобы не допустить распространение заболевания, корпус на улице Нагорной, 203а был полностью закрыт. Сейчас там проводятся противоэпидемиологические мероприятия. В департаменте образования заверили, что проведут по данному факту тщательную проверку.

-На самом деле, заразиться дети могли очень просто – кто-то не помыл руки и пошло-поехало. Это же дети, за ними нужен глаз да глаз. Один руки не помыл, потом поиграл с игрушками, подошел второй, поиграл с этими игрушками, а затем в рот пальцы сунул. Вот и желтуха у обоих. Этот способ передачи гепатита А называется контактно-бытовым. Или, например, за обедом ребенок с желтухой полез за хлебом, пока доставал кусок, перетрогал еще пару-тройку. Все, кто взял этот хлеб, тоже заразились, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» педиатр Алена Михайлова.

Гепатит А, в отличие от его «собратьев», совсем не страшен, уверяют специалисты.

- Если вовремя пойти к врачу и соблюдать все его рекомендации и подержать малыша на диете – желтуха быстро пройдет. Не нужно паниковать, ничего страшного не произошло, - успокаивает педиатр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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