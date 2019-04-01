2019-04-01T15:52:38+03:00
Общество

Чем дышит Тольятти: что показали 58 тысяч проб воздуха

За последние 11 лет ежегодный объем выбросов в атмосферу сократился на треть, но это все равно 26 тысяч тонн в год
Анна ФЕДОРОВА
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Чтобы контролировать воздух, которым дышат тольяттинцы, администрация при содействии крупных предприятий купит мобильную лабораториюЧтобы контролировать воздух, которым дышат тольяттинцы, администрация при содействии крупных предприятий купит мобильную лабораториюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Виновник не всегда очевиден

Самарская губерния – промышленный регион, а эпицентрами сосредоточения предприятий являются, конечно, города. Как и эпицентрами концентрации побочных продуктов их производственной деятельности – выбросов в атмосферу, стоков и т.д.

Для контроля ситуации 32 стационарных поста постоянно мониторят атмосферный воздух в восьми городах губернии: Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске, Отрадном, Новокуйбышевске, Похвистнево и Безенчуке. Итоги наблюдений и меры, применяемые к нарушителям экологической дисциплины, рассмотрели 26 марта в Самарской Губернской Думе. Заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков провел заседание общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды с привлечением всех заинтересованных лиц.

- В 2018 году на стационарных постах было зарегистрировано 228 фактов превышения ПДК (предельно-допустимой концентрации), - рассказала начальник Центра по мониторингу окружающей среды, начальник отдела информации ФГБУ «Приволжское УГМС» Наталья Евсеева. - В том числе - два случая превышения ароматических углеводородов в Куйбышевском районе Самары.

Куйбышевский район Самары и Новокуйбышевск лидируют по числу обращений граждан, особенно летом и в начале осени. Хватает работы у контролирующих органов и в Тольятти: здесь с мая по июнь 2018 года специалисты Приволжского УГМС привлекались для проверки восьми предприятий. Из-за многочисленных жалоб тольяттинцев многие заводы подверглись дополнительным обследованиям. Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле межрегиональной природоохранной прокуратуры. Но виновник загрязнения воздуха не всегда очевиден: например, Куйбышевский НПЗ – один из основных фигурантов, подозреваемых жителями Куйбышевского района в «отравлении» воздуха, в суде опроверг претензии надзорных органов. В Тольятти из-за количества предприятий определить источники вредных выбросов еще сложнее. Хорошая новость – за последние 11 лет они (выбросы) сократились на треть.

- На территории Автограда действует 576 объектов, воздействующих на окружающую среду, - рассказала руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства Администрации г. о. Тольятти Надежда Павлинова. - При этом с 2007 года объем выбросов снизился с 35 000 тонн до 26 000 тонн. Кроме того, в прошлом году было произведено 58 000 проб атмосферного воздуха. И только в 31-м случае было выявлено предельно допустимая концентрация вредных веществ.

В Тольятти появятся дополнительные эко-посты

По словам Надежды Павлиновой, в прошлом году уровень загрязнения атмосферного воздуха в Тольятти был низким, в то время как в 2017 году, наоборот, повышенным. В 2018 году здесь не было зарегистрировано и случаев экстремального превышения вредных веществ. Однако почивать на лаврах природоохранные органы не собираются: сейчас с Минприроды решается вопрос о дополнительной установке постов мониторинга в Центральном и Автозаводском районах города. Также администрация Тольятти собирается при финансовой поддержке крупных промышленных предприятий города приобрести передвижную станцию мониторинга атмосферного воздуха.

- Оборудование должно появиться в нашем городе до октября, - резюмировала Надежда Павлинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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