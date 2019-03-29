2019-03-29T12:19:10+03:00
Общество

Хоккейные секции для детей в Тольятти 2019: адреса, как записать ребенка

«КП-Самара» составила список хоккейных секций Тольятти 2019, в которых подготовят будущих Овечкиных, Буре и Кучеровых
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Тольятти – это, безусловная, хоккейная столица Самарской области. Что бы там ни говорили фанаты игры с шайбой в Самаре, но так уж вышло, что региональный центр больше болеет футболом. А вот автомобильная столица России фанатеет от хоккея, тем более в последние годы, когда футбольная «Лада» не блещет результатами. На матчи хоккейной «Лады» собираются полные трибуны, несмотря даже на то, что команду выбросили из КХЛ.

С хоккейных конвейеров Тольятти сошло много отличных игроков, среди которых Вячеслав Буцаев, Илья Брызгалов, Алексей Ковалев, Виктор Козлов. Если вы хотите, чтобы ваш сын прошел тот же путь, что и эти мастера - от Тольятти до НХЛ; или же ваше чадо само грезит славой Сергея Федорова, Владислава Третьяка или Ильи Ковальчука, мы готовы вам помочь. «КП-Самара» публикует список хоккейных секций Тольятти.

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 «Волгарь» городского округа Тольятти

Дата основания: сентябрь 2011 г.

Телефон: (8482) 35-53-59

Адрес: 445028, Приморский бульвар, 37

E-mail: dsvolgar@mail.ru

Сайт: www.volgar-tlt.ru

2. ДБСШ «Лада»

Адрес: г. Тольятти, ул. Ботаническая, д.5,

Телефон приемной: +7 (8482) 94-04-54

Список предоставлен администрацией Тольятти. Если вашей футбольной школы не оказалось в материале, напишите нам об этом в комментариях к этому тексту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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